Tello, terriblemente bético

Tello, como futbolista de la Fiorentina | Foto: Real Betis

Cristian Tello llegó a la capital andaluza deseando estampar su firma en el nuevo contrato que lo liga hasta el año 2022 con el club heliopolitano. El extremo ha acaparado toda la atención del beticismo y por fin, en el día de hoy, ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Betis Balompié.

Sentimiento verdiblanco desde la infancia

Nacido en Sabadell, Barcelona, un 11 de agosto de 1991, Tello crecía con un balón en los pies y el fútbol en su cabeza. Tal y como contaba a los medios su padre, Joaquín Tello, no entendía el motivo por el cual su hijo nació sintiéndose bético: "Era terrible lo bético que era cuando era pequeño".

Así lo explicaba su padre y así lo sentía su hijo. Y su padre no es un cualquiera; también sabe lo que es ser futbolista profesional, pues militó durante diez años en el equipo de fútbol de Sabadell, y también hizo lo propio en el Valladolid, Lérida y Huesca.

El propio Tello no ha dudado en mostrar en redes sociales fotos de su infancia, donde se le ve felizmente posando con la indumentaria verdiblanca. Y, además, ya es sabido que su amor por el Betis no quedaba ahí: solía pasearse por su barrio con el chándal del equipo y tenía toda la ropa de la cama forrada con el escudo del Real Betis. Su padre también quiso mencionar la simpatía que recibe el conjunto heliopolitano en Sabadell, aunque, a pesar de ello, no entiende porqué tenía tanta devoción su hijo por el conjunto de las Trece Barras.

Todo el entorno de Tello está feliz por su fichaje con el Betis

La conocida afición de Tello por el Betis ha hecho que, familiares y amigos del futbolista, al saber de la noticia, hayan celebrado su compromiso con la entidad verdiblanca. Nadie duda dentro del entorno de Cristian, que el extremo de veinticinco años de edad se va a dejar la piel por su nuevo equipo, y todos coinciden en que se hará de querer para la afición.

El que fuese bautizado como "La bala de Cifuentes" con tan sólo nueve años, ahora tendrá una oportunidad de oro para demostrar de qué está hecho en la primera división española. Tras crecer futbolísticamente hablando en la cantera del RCD Espanyol, y tras su paso por el FC Barcelona, Cristian Tello tuvo que buscar fuera lo que no tuvo dentro de su país. Así, ha pasado los últimos tres años en Portugal, jugando para el FC Porto, y en Italia, como futbolista de la ACF Fiorentina.

Ahora, por fin, regresa a España y tiene la oportunidad de demostrar todo aquello que quiso y no pudo hacer como futbolista en la élite del fútbol español. Tello quiere reivindicarse y, a su vez, quiere llevar al equipo de su infancia a lo más alto. A priori, parece que el compromiso entre el futbolista y el club, casan a la perfección.