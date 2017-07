Retaguardia en construcción en el Betis

Getty

El Real Betis, a escasos dos días del inicio de la pretemporada, está confeccionando una plantilla para la próxima temporada que, de momento, ilusionado al bético. Los fichajes de Camarasa, Sergio Léon y de Cristian Tello han dado ese grado, tanto de madurez como de calidad, que el equipo necesitaba para crecer un poco más de cara a la temporada liguera.

Sin duda, son fantásticos refuerzos, pero todos ayudan a mejorar la parcela ofensiva. En defensa, aún no ha llegado ningún refuerzo pero sí que hemos vivido alguna salida del club. Analicemos más a fondo las posiciones atrasadas de la plantilla y sus estados actuales:

La portería, un seguro si nada de tuerce

En este aspecto, no se esperan novedades en la entidad heliopolitana. Tanto Antonio Adán como Dani Giménez renovaron sus contratos, y tienen la mente puesta sólo y exclusivamente en el Real Betis.

Durante la pasada temporada, Adán estaba un poco descontento ya que quería un aumento salarial en función del rendimiento que había demostrado, pero el club ya le ha anunciado varias veces que esa no es su intención. En el club se esperan ofertas por él (su cláusula es de 8 millones) y si hay alguna más que suculenta, se pensarán la venta.

Dani Giménez tiene contrato hasta el próximo año y todo indica que cumplirá estos plazos, dado que en el club se encuentra agusto con su estado actual y no puso problemas para renovar con el Betis hace un año.

Manu Herrera firmó por un año y el pasado 30 de junio terminó su contrato como jugador del Betis. Fue deseo expreso de Gustavo Poyet al inicio de temporada el tener a 3 porteros experimentados. Fue por ello que Manu Herrera no jugó ni un sólo minuto tanto en Liga como en Copa del Rey.

Blindar la defensa es un hecho

Que la zona a reforzar con más urgencia en el club es la defensa es un hecho que todo el mundo sabe, y los primeros en ello son la dirección deportiva.

La salida de Piccini al Sporting de Portugal por 3 millones parecía que dejaba libre el lateral derecho para que Rafa Navarro despuntase en ese carril y convenciese a Quique Setién de sus cualidades. Pero en los últimos días se da por hecha la llegada desde Inglaterra (pasó el reconocimiento médico la semana pasada) de Barragán, lateral español del Middlesbrough. El defensa firmará con el club verdiblanco en calidad de cedido, pero su fichaje no ha podido hacerse oficial aún por temas burocráticos del conjunto inglés.

En el centro de la defensa, parece clara la continuidad de 3 jugadores: Pezzella, Mandi y Tosca. El primero de ellos renovó su vinculación con el Betis nada más terminar la temporada, subiendo su cláusula a los 18 millones y siendo objeto de interés de equipos como Roma o Lazio. Todo hace indicar que tanto él como sus otros dos compañeros van a formar parte de los planes de Setién. El que sí está en la rampa de salida es Bruno. El tinerfeño no ha dado el nivel esperado la pasada temporada y se le busca una salida para dar entrada en el equipo a un nuevo fichaje que ayude a aumentar la calidad en este puesto. Ofertas no le faltan, sobre todo de LaLiga como Alavés o Leganés, y de LaLiga 123, como el Tenerife.

En el plano de llegadas, pocos son los rumores, pero sí es cierto que Serra Ferrer, en uno de sus viajes a Inglaterra, le comunicó al Chelsea el interés para hacerse con los servicios de Kurt Zouma, defensa francés del cuadro londinense. La operación es muy complicada, ya que este jugador despierta interés de grandes equipos europeos, que luchan por hacerse con sus servicios tras estar prácticamente una temporada en blanco por una grave lesión de rodilla.

La banda izquierda está bien cubierta y no se esperan movimientos. Durmisi se ha hecho indiscutible no sólo en su puesto, sino en la plantilla. Fue uno de los jugadores más destacados la pasada temporada y su rendimiento no ha pasado desadvertido en equipos de la talla del Liverpool, pero él prefiere seguir en Heliópolis. Siempre ha manifestado que su deseo es continuar pero que si el club considera que alguna oferta es irrechazable (tiene una cláusula de 20 millones), no podrá hacer nada. Su sustituto natural, Alex Martínez, acabó contrato el pasado 30 de junio y ha firmado con el Granada para ayudar a que el equipo nazarí vuelva a LaLiga, por lo que este año pinta que Junior, del filial, será el sustituto natural del danés.