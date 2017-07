Duelo por ser el "9" bético

Google Plus

Rubén Castro chutando el balón en un partido liguero / Foto: VAVEL (Juanlgn.lechuga )

¿Quién será el delantero centro titular esta temporada? Esa es la gran pregunta de cara a la próxima temporada y es que el Betis cuenta con tres buenos delanteros centro.

Rubén Castro, pichichi histórico

Por un lado, una leyenda bética como es Rubén Castro, sus números lo dicen todo, máximo goleador de la historia del conjunto de las trece barras y segundo máximo goleador en Primera con el Betis. Por si esto fuera poco, también cabe destacar que lleva siete temporadas llegando a los dos dígitos en goles. Muy pocos pueden hacer lo que está haciendo el canario. A pesar de que las estadísticas estén a su favor, el "24" esta última temporada no ha contado con los minutos que venía jugando otras campañas, y es que tanto Gustavo Poyet como Víctor Sánchez del Amo le cambiaban en algunos partidos e incluso en algunas ocasiones no salía en el once inicial.

Antonio Sanabria, joven promesa

Por otro lado, tenemos al fichaje de los 7'5 millones de euros, a la joven promesa paraguaya de 21 años Antonio Sanabria. Fue el fichaje con el que el Real Betis apostó la pasada campaña y hasta ahora esos 7'5 millones no han sido rentabilizados debido a las lesiones por las que ha tenido que pasar el "9" que no le han dejado dar su mejor nivel. Pese a esto, sigue habiendo optimismo de cara a su persona porque en lo poco que jugó dejó detalles de gran delantero y la afición bética le ve con muchas posibilidades de explotar en cualquier momento, quizás con la confianza sea esta su temporada.

Sergio León, canterano consolidado

Y la última llegada ha sido un delantero que ya era de la casa, se trata del canterano Sergio León, que vuelve al conjunto de Heliópolis con 28 años y mucha experiencia a sus espaldas. Es un jugador que se ha ganado su regreso a pulso, ha pasado por muchos equipos como el Reus, el Elche Ilicitano o el Llagostera. Pero sus mejores temporadas las ha realizado en sus dos últimas campañas, con el Elche anotando la buena cifra de 23 goles y con un Osasuna que, a pesar de que el equipo realizó una pésima temporada, el cordobés consiguió anotar diez goles, llegando a los dos dígitos. Ser un jugador de la cantera gusta mucho a la afición y puede ser un plus para él este año.

Quique Setién lo tendrá muy difícil para elegir, ya que se tendrá que decantar entre una leyenda del club, una joven promesa con ganas y ansias de explotar y un canterano que se ha ganado su vuelta a casa a base de buenas actuaciones. No se sabe qué formación usará, por lo que al tener tres buenos delanteros quizás se decante a jugar con el famoso 4-4-2 que le gusta a la afición o invente alguna otra combinación como situar a Rubén en la banda izquierda (acción que no dio muy buen resultado esta temporada, ya que el delantero canario es mucho más peligroso cerca del área que en el extremo). Setién tendrá que pensar, y nuestros tres atacantes intentarán ponérselo difícil.