Los seis canteranos que harán la pretemporada con el Real Betis. | Foto: Real Betis

El Real Betis ha vuelto al trabajo en una temporada muy ilusionante con Quique Setién al frente, con las caras nuevas de Sergio León, Camarasa y Tello. Sin embargo, en dicha preparación para la campaña que viene habrá seis caras nuevas y provienen del filial, tras realizar un gran año a las órdenes de José Juan Romero. Los jugadores que suben del filial para formar parte del primer equipo en esta pretemporada son: Narváez, Júnior, Francis, Vallés, Nacho y Redru.

Sorprende que no estén futbolistas como Hinojosa, que al parecer el incómodo problema entre el club con su agencia de representación (Bahía) con el "caso Ceballos" ha frenado la progresión del joven mediocentro bético. Una situación similar puede ser la de Julio García, otro canterano que promete mucho como verdiblanco y es representado por dicha agencia.

Gol de Júnior. | Foto: Real Betis

Siguiendo el criterio del míster cántabro, se buscará ajustar el ritmo competitivo y la adaptación a las ideas del nuevo entrenador, a través también del protagonismo del Betis B. Desde el comienzo de la planificación deportiva del conjunto bético, la intención es desarrollar una plantilla corta y con gran presencia de la cantera. Y es que el filial verdiblanco contará con una nutrida presencia de integrantes que realizarán la pretemporada con el primer equipo.

Analizando de manera superficial a los seis elegidos para ejercitarse con el primer equipo, comenzando por la portería, aparece Álvaro Vallés. El guardameta de 20 años no ha sido un fijo en el Betis B de la temporada pasada, ya que De la Calzada y Pedro han sido los porteros habituales del filial verdiblanco. No obstante, es el meta con más progresión de la cantera heliopolitana. Tras ser un fijo en el juvenil, se postula como tercer arquero del primer equipo.

En defensa se encuentran tres futbolistas de la cantera. En primer lugar, aparece Nacho González, central corpulento de 22 años y un fijo en la retaguardia para el ascenso del filial bético. Por otro lado, aparecen dos laterales zurdos, Júnior y Redru. El primer equipo parece que no firmará otro carrilero izquierdo, pese a solo tener a Durmisi. Sin embargo, una de las posiciones más completas de la temporada pasada en el Betis B, fue dicho lateral. El titular indiscutible era Júnior, su despliegue físico y su facilidad de incorporarse al ataque ha llamado la atención al cuerpo técnico verdiblanco. Al lateral dominicano se le une Redru, que ha dado un rendimiento excepcional cuando Júnior no estaba.

Narváez celebrando un tanto. | Foto: Real Betis

Por ello, ambos lucharán por un puesto que les puede abrir la ansiada puerta de Primera División. La lista de canteranos la finalizan Francis y Narváez, probablemente los canteranos con más galones del filial. El primero de ellos ya realizó la pretemporada al completo hace dos temporadas a las órdenes de Pepe Mel, dejando un buen rendimiento. A sus 21 años, se le presenta una buena oportunidad para una posición que está escasa de efectivos, ya que se espera una incorporación nueva en dicha demarcación.

Por último, aparece Juanjo Narváez, el futbolista más prometedor del Betis B. Se espera que este año pueda dar el salto, tras su llegada del Real Madrid Castilla hace dos temporadas, su progresión en el Betis ha sido muy positiva y apunta a tener una gran proyección. Aún no ha debutado debido a que es extracomunitario y está esperando la doble nacionalidad. Esta temporada no se sabrá si el primer equipo agotará las tres plazas de extranjeros no comunitarios, aspecto que puede determinar si Narváez jugará en Primera o no. En definitiva, estos son los seis elegidos por el Real Betis y que pueden gozar de debutar en la máxima categoría del fútbol español, pero para ello, deben demostrarlo en esta pretemporada.