Guardado:" Estoy feliz de regresar a LaLiga y sobre todo de hacerlo a un gran equipo"

Guardado, en su presentación | Foto: Real Betis

El Real Betis Balómpié se ha hecho con los servicios de un veterano de LaLiga, el mexicano Andrés Guardado quien fue presentado en el día de ayer.

Al jugador le preguntaban sobre su llegada a la entidad de las Trece Barras:" Estoy feliz de regresar a LaLiga y sobre todo de hacerlo a un gran equipo con una gran afición. Llevo solo un día aquí y ya voy queriendo estos colores, los cuales se parecen mucho a los de México. Vengo con toda la ilusión del mundo, como si fuera mi primera vez en España cuando llegué con 20 años. Llego con todo el compromiso del mundo para poner al Betis en el lugar que se merece".

El jugador tenía otras ofertas de mucho más nivel en cuanto a lo económico, así que la pregunta de por qué el Betis era casi obligatoria: "Pues que el Betis es mucho Betis. Ya he hablado de mis razones y no me queda más que confirmarlas. La primera es por el hecho de ver que el del Betis es un proyecto muy serio y con mucha ambición. El Betis es un gran club con mucha historia y una gran afición. Me alegro de regresar a la mejor liga del mundo".

El jugador mexicano ha llegado al equipo de Quique Setién para servir en principio de mediocampista, de cinco. "Me veo bien. Afortunadamente tengo la experiencia de acumular tres años jugando en esa posición en mi antiguo club. Eso me ha dado mucha confianza. He aprendido también de uno de los mejores como fue mi técnico Phillip Cocu. Ahora mismo me siento muy cómodo ahí y con mucha confianza. Cuando hablé con Quique Setién, él me expresó que me veía jugando en esa posición, que me había visto en el PSV y le gustaba el liderazgo que tengo, la forma que veo y leo el fútbol en esa posición. El gran reto para mí es venir a una gran liga tan competitiva y complicada como es la española y ser capaz de hacer lo mismo que hice en Holanda. Ese es el reto más importante para mí. No tengo duda de que con la ayuda de los compañeros conseguiremos los objetivos que tenemos todos"