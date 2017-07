Sergio León, un gran relevo

Google Plus

Foto: La Liga

El buen mercado que está realizando el conjunto bético se refleja en las opciones que tiene en la plantilla. Una de las grandes incorporaciones ha sido la de Sergio León, muy aclamada por la afición verdiblanca.

No es alguien nuevo, el canterano ya llegó a formar parte del primer equipo en la temporada 2009/2010, cuando el Betis estaba en Segunda División. Es un jugador que vuelve a la que fue su casa después de siete años. Hay que destacar que el jugador viene de firmar unas buenísimas temporadas tanto con el Elche, donde consiguió hacerse hueco entre los grandes delanteros y ser el máximo goleador de Segunda División, como con Osasuna, a pesar de haber descendido.

El cordobés debutó en Primera División con el conjunto vasco el día 27 de agosto del pasado año. Con los pamploneses, el delantero ha disputado un total de 33 partidos, en los que ha conseguido marcar un total de 10 tantos. Tras esto, el Betis puso la atención sobre él, haciéndose con su fichaje por cuatro temporadas, abonando los 3’5 millones de euros de la cláusula de rescisión.

Una lucha se presenciaba, pues el andaluz iba a tener que compartir delantera con un fijo como es Rubén Castro. Sin embargo, el canario ha puesto rumbo a China, saliendo cedido hasta que se resuelva su situación judicial, por lo que su puesto podría ser ocupado por Sergio León. Además, se le preguntó si quería ser sucesor de Rubén, a lo que respondió: “Está claro que me gustaría, pero son palabras mayores. Rubén es un mito en el Betis, es el máximo goleador de la historia. Rubén es Rubén y yo soy otro. Ojalá la gente esté contenta conmigo. No lo voy a superar, pero estoy muy contento de que me comparen con él”.

A pesar de que el club busca un refuerzo para la delantera tras la salida del canario, pues ya suenan algunos nombres, podría suponer un problema económico, por lo que una de las claves sería Sergio León. Por ahora solo queda esperar para ver como continúa la trayectoria en este mercado de fichajes y ponerle una solución a una marcha tan importante.