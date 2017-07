El ADN Setién llega al Villamarín

Google Plus

El balón ya ha comenzado a rodar para el Real Betis Balompié. Al cargo de la plantilla está Quique Setién junto con su cuerpo técnico procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Atrás queda para el cántabro lo sucedido con el conjunto canario a final de la pasada campaña. Este nuevo Betis trae consigo ilusión, esperanza y, sobre todo, fútbol.

Esto último ha sido lo que le ha faltado al equipo durante este tiempo, y la afición lo acabó notando. Por eso, la directiva, comandada por Ángel Haro y Serra Ferrer ha querido remodelar de arriba abajo al club verdiblanco, considerando a Setién, el hombre adecuado capaz de devolver al equipo a donde se merece.

Tras el nombramiento del nuevo entrenador, las oficinas del club son un no parar constante. Seis son las incorporaciones que han realizado, desde que el mercado de verano arrancó. Fichajes que gustan a la afición, ya que son jugadores con experiencia y comprometidos. Grandes nombres como Tello, que ha estado en equipos como Barcelona, Oporto o Fiorentina. El mexicano Guardado, procedente del PSV Eindhoven y pieza clave en su selección nacional o Sergio León, un 9 puro con olfato de gol, ya demostró de lo que es capaz en Osasuna y Elche, no cabe duda de que se dejará el alma por el “equipo de sus amores”.

¿Quién es Quique Setién?

Enrique Setién Solar nació un 27 de septiembre de 1958 en Santander, Cantabria. Exfutbolista de Racing de Santander o Atlético de Madrid entre otros. La verdadera etapa de Setién en el mundo del fútbol empezó con su salto a los banquillos.

Siendo entrenador del Polideportivo Ejido, CD Logroñés o seleccionador de Guinea Ecuatorial, una de las mayores oportunidades le llegó en 2009, cuando aceptó el cargo en el CD Lugo. En dos temporadas colocó al equipo gallego en la división de plata del fútbol español. A partir de ahí las cosas se complicaron, logró mantener al equipo de 2ª División, pero fue en 2015 cuando la directiva le comunicó su despido como técnico del Lugo.

Su consagración como entrenador de fútbol le llegó en un sitio que probablemente ni él mismo se lo esperaba, las Islas Canarias sería su destino. En octubre de 2015, se convertiría en nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Cogió al equipo en zona de descenso y a falta de tres jornadas para el cierre del campeonato, ya había conseguido la salvación matemática, habiendo sido nombrado en el mes de marzo como mejor entrenador del mes en la Liga Santander.

El fútbol de Setién maravilló a toda España. Su segunda temporada como míster amarillo comenzó de manera ilusionante. El equipo era líder del campeonato las dos primeras jornadas. Pero a partir de noviembre, las cosas se empezaron a truncar con la directiva, y lo llevó a que, en marzo de 2017 en rueda de prensa, comunicara que su etapa en las islas había finalizado.

Setién acaparó los ojos del mundo del fútbol por su filosofía de juego. La manera de elaborar jugada, la capacidad de salir de atrás tocando la pelota y manteniendo la posesión era algo que hasta entonces sólo se podía ver en equipos de la talla como el Fútbol Club Barcelona. Ahora, como entrenador del Real Betis Balompié, toca implantar este método en la capital andaluza.

¿Cómo será el Betis de Setién?

El 8 de julio, la plantilla inició su primer ‘stage’ en Jerez de la Frontera, donde disputarán sus dos primeros partidos de la pretemporada. El Real Balompédica Linense y Arcos CF, son sus rivales.

Estos dos partidos son muy importantes porque servirán para ver cómo funcionará lo visto anteriormente en equipos de Setién en este Betis. Y es que, esto es lo que quiere saber la gente: ¿qué le aportará Setién al Real Betis Balompié?

Algo que no puede faltar para el míster es el toque. Un equipo que sea capaz de dominar los partidos, salir jugando desde atrás, y siendo muy pocas las veces en las que un balón es rifado. Algo que hace muy bien el cuerpo técnico del cántabro es hacer crecer en los jugadores, y la única fórmula es trabajo acompañado de balón.

Partiendo desde atrás, Quique Setién quiere a unos laterales muy ofensivos, llegadores de área y con contundencia a nivel defensivo. Motivo por el cual se trajo a Antonio Barragán, para el carril de la derecha. Sus números y su efectividad no pasaron desapercibidas ni para la directiva ni para el entrenador, por lo que no se dudó en su contratación. Por la izquierda, Durmisi ya ha demostrado de lo que es capaz, y si no se ha marchado es porque cuenta para el míster.

A todo esto, a la línea defensiva se le añade experiencia con la llegada del recién presentado, Jordi Amat, procedente del Swansea City. Un central que sabe lo que disputar partidos de alto nivel, dado que en la Premier League se juega al doscientos por cien. Mandi cierra la línea de cuatro atrás.

Se ha insistido mucho en reforzar el centro del campo en las oficinas béticas, ya que es de lo que más escaseaba el equipo la temporada anterior. Jugadores como Camarasa o Guardado, son caras nuevas para la medular verdiblanca. Todo apunta que Pasalic o Javi García pueden recalar en la capital andaluza también.

Son futbolistas muy del estilo de Setién, ayudan a mantener la posesión de balón a favor, capaces de elaborar jugada o salir en situaciones de presión con mucha solvencia. Muchos de ellos, con muy buena visión de juego, para dar ese pase abierto a banda para compañeros como Tello o Joaquín.

Algo que le costaba mucho a Setién en la U.D. Las Palmas, era el acierto de cara a la portería. Muchos partidos destacaban por su fragilidad defensiva y su poca efectividad arriba, el encargado de solucionar ese problema será Sergio León. Un ‘killer’ de área que intentará con sus goles ayudar al equipo. También suena Adrián López o Bojan Krkic, para completar el ataque bético. Veremos qué sucede durante el mercado de fichajes.

Esquema táctico

Lo más probable que Setién calque el sistema ya utilizado anteriormente en el conjunto canario. Un 4-1-4-1, con laterales bien abiertos con capacidad suficiente para llegar al área. Guardado jugando como ‘5’ en el medio del campo para aportar equilibrio al equipo. Dos interiores bien abiertos en banda con capacidad para desborde hacia dentro, o ser capaces de llegar en segunda jugada. Y un único punta arriba para ser la referencia de cara a puerta, el ya mencionado Sergio León será quien ocupe este puesto.

La duda llega en la zona del ‘10’, la más que posible salida de Dani Ceballos, hace que sea una baja importante para Quique. Ya que era su “Jonathan Viera” particular en el equipo verdiblanco. Un jugador que es incapaz de esconderse ante la pelota, y hace al equipo moverse. Desde el club, saben que tienen que ponerse en marcha para buscar un sustituto para el de Utrera.

Este sistema es idóneo para la filosofía que quiere imponer el cántabro, dado que el que juegue de ‘5’ sea la columna vertebral del once inicial. Por él tiene que circular los balones para que se produzcan transiciones de un lado a otro del campo. A partir de ahí seguir tocando el balón para dominar el partido y crear ocasiones.

¿Y la cantera?

Setién no se olvida del filial hispalense. Para esta pretemporada, seis son los canteranos que realizarán la pretemporada con el primer equipo: Narváez, Júnior, Francis, Vallés, Nacho y Redru.

Álvaro Vallés, guardameta de 20 años que se postula como tercer portero del primer equipo. Titular con el juvenil, tiene mucha progresión por delante como portero. Nacho González, central corpulento de 22 años y un fijo en la retaguardia para el ascenso del filial bético. A pesar de su edad, Setién está encantado con el central debido a su contundencia a nivel defensivo.

Debido a su escasez en la plantilla, el entrenador ha decidido llamar a dos laterales izquierdos: Júnior y Redru. Del primero podemos mencionar su enorme potencial y su despliegue a nivel ofensivo. Redru no se queda atrás, la pasada campaña fue el recambio perfecto de Júnior, rindiendo al mejor nivel.

La lista la finalizan Francis y Narváez, probablemente los canteranos con más futuro del filial. El primero de ellos ya realizó la pretemporada al completo hace dos temporadas a las órdenes de Pepe Mel, dejando un buen rendimiento. A sus 21 años, se le presenta una buena oportunidad. Narváez, acapara todas las miradas, una joya para el Betis B. Se espera que este año pueda dar el salto, tras su llegada del Real Madrid Castilla hace dos temporadas, su progresión en el Betis ha sido muy positiva y apunta a tener una gran proyección.

Hay muchas esperanzas puestas este año en el Real Betis, la afición se merece una buena temporada después de todo lo sucedido y Quique Setién es el adecuado para devolverles la sonrisa a los aficionados.