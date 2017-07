Google Plus

El "caso Ceballos" no tiene fin. Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Uno de los varios culebrones que están viviéndose en el Villamarín es el de Dani Ceballos y es que el jugador está a la espera de que ambos equipos se pongan de acuerdo para convertirse en nuevo futbolista blanco.

Sin embargo, pese a que está operación no corre ningún tipo de riesgo y el jugador utrerano vaya a ser del Real Madrid, aún no lo han podido hacer oficial.

De hecho, se hablaba que este lunes iba a pasar el reconocimiento médico, algo que tampoco ha sucedido. Todo esto se debe a que no hay acuerdo de clubes en las formas de pago.

El Real Madrid quiere pagar unos 18 millones (la cláusula es de 15) y pagarlos durante los próximos tres años. Florentino Pérez, presidente del vigente campeón de Liga y Champions, es reacio a fichar futbolistas a cambio de la cláusula de rescisión. Como en el caso de Theo o Keylor Navas, donde el Madrid pagaba una cantidad superior por el fichaje pero encontraría más comodidades de pago para cerrar el traspaso.

No obstante, el conjunto merengue ha topado con un auténtico sargento en la materia y ese no es otro que Lorenzo Serra Ferrer, líder deportivo del cuadro verdiblanco. La propia directiva bética se ha negado a facilitarle los plazos de pagos al Real Madrid, ya que las formas de marcharse por parte de Ceballos no han gustado nada.

Por ello, la planta noble de La Palmera, prefiere que el jugador se vaya mediante la cláusula y recibir el dinero al contado, aunque esto suponga menores ingresos a la larga. Todo este escollo, también se debe a que el Betis quiere invertir la máxima liquidez posible en la parcela deportiva, ya que este año esperan dar el salto que merece tanto el club como aficionados. Algo que no será fácil, ya que abandonan el barco los dos estandartes de la temporada pasada. El primero de ellos, es el propio Ceballos, donde dará el salto al mejor equipo europeo en la actualidad.

Al canterano se le suma Rubén Castro, que se marcha cedido a China hasta diciembre. Con lo cual, los heliopolitanos no quieren andarse con rodeos y esperan cerrar la plantilla de la forma más competitiva posible. Aunque la venta de Dani Ceballos se está alargando más de lo esperado, e incluso hoy se esperaba que el futbolista depositara la cláusula de rescisión, parece que no habrá novedades hasta mañana como mínimo. Sea como fuere, el MVP del Europeo Sub-21 será madridista en este mercado estival y más pronto que tarde, ya que el acuerdo con el futbolista es total y su deseo es trasladarse a Chamartín.