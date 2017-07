Reorganización sin Rubén ni Ceballos (Getty)

Hoy se confirmaba el traspaso de Dani Ceballos por el Real Madrid a cambio de una cifra que rondará los 20 millones de euros, tras un tira y afloja entre la entidad verdiblanca y la capitalina por las formas de pago que establecía el Real Madrid.

A principio de semana, teníamos la noticia de que Rubén Castro, una auténtica institución en el club bético, se iba cedido a China hasta el mes de diciembre, decisión que se consensuó entre el club y el futbolista, cuyo deseo era alejarse por un tiempo de España por la situación que está viviendo ahora.

Estas dos bajas son muy sensibles para el Betis, que deberá reforzarse y de qué manera para suplir a estos dos jugadores que tanto han dado por el club en forma de calidad y, por supuesto, de goles.

La llegada de Sergio León era más que un preludio de que la época de Rubén en el Betis estaba en su recta final, como así ha sido tras precipitarse los acontecimientos. El de Palma del Río y Tonny Sanabria, que actualmente está recuperándose de su lesión de pubis y espera llegar a principio de temporada, son los que en estos momentos tienen el gol en su poder, pero el Betis está rastreando el mercado en busca de un delantero que compita con ambos.

Se ha tanteado la figura de Lucas Pérez, jugador español del Arsenal que no cuenta con minutos en el cuadro londinense y que busca una salida, más aún tras la llegada de Lacazette al equipo. El Arsenal se cierra en banda y no quiere una cesión por Lucas, sino que busca un traspaso no inferior a 12 millones, cantidad que al Betis le sería imposible. Bojan Krkic es otra de las opciones que el Betis está trabajando para incorporar, ya que el español no cuenta para su entrenador en el Stoke City y busca una salida de inmediato.

Con respecto a la baja de Dani Ceballos, el Betis tiene más calma en busca de sus sustituto, ya que no es fácil buscar a alguien de características similares a las del utrerano. Pero sí que suenan nombres para la parcela del medio del campo.

Parece que gana enteros la opción de que Marcelo Díaz, del Celta, vista de verdiblanco la próxima temporada, deseo que manifestó Lorenzo Serra Ferrer en una entrevista concedida a un periódico chileno. El mediocentro internacional chileno se está debatiendo entre Betis y América de México, por lo que pronto deberá decidir.

La opción de Pasalic se complica. El Chelsea pide cerca de 10 millones por el croata y el Betis intenta rebajar considerablemente esa cifra, pues es imposible de alcanzar. El acuerdo con el jugador es total pero existen duras negociaciones con el equipo de Antonio Conte para incorporar a un jugador que, sin duda, daría un salto de calidad enorme al proyecto heliopolitano.

Con respecto a Javi García, es una opción que en el Betis ya no contemplan. Su representante anunció que el futbolista del Zenit no abandonaría esta temporada el conjunto ruso, por lo que el Betis ya tiene las mirar puestas en otros futbolistas.