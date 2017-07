Sergio León ya sueña con el derbi sevillano

Sergio León en su presentación con el Betis. Foto: ABC

Sergio León concedió en el día de ayer una entrevista a Cope Más Sevilla, donde se mostró muy feliz por su nueva etapa. El cordobés se está adaptando de una manera extraordinaria y ya es uno de los jugadores más carismáticos de la plantilla. En él está depositada toda la confianza de la directiva y la afición para que el equipo tenga el acierto de cara a puerta que durante años no se ha visto en el Betis (salvo a Rubén Castro, el máximo artillero de la historia verdiblanca).

Tras una extraordinaria campaña en el CA Osasuna, Sergio León llamó la atención del conjunto bético… y él no dudó en venir: "Desde el primer momento que me llamaron no me lo pensé. El proyecto es importante y esperemos que a partir de este año todo vaya bien. Es lo que queremos todos los béticos. El Betis ha sido un equipo grande, lo seguirá siendo y se merece estar lo más arriba posible".

Como canterano bético, declaraba que su ilusión era disputar un derbi: "Ya lo esperaba el año pasado jugar ante el Sevilla, marqué un gol y este año, que es un derbi de verdad, lo espero con más ansia". Al ser cuestionado por las bajas de dos pilares como Dani Ceballos y Rubén Castro, Sergio León comentaba que "son marchas dolorosas para todos y para la afición. Intentaremos cubrir sus bajas lo mejor posible. Que no se noten mucho".

El último tema que se trató en la entrevista fue la situación del resto de fichajes, donde asegura que no es el único que está feliz con su decisión de recalar en el Real Betis. "Están todos ilusionados, con muchas ganas y ambición. Están alucinando cuando nos entrenamos a puerta abierta y ven la expectación en los aficionados. Intentaremos ilusionar a la gente, que ya están y no ha empezado la Liga. Con muchas ganas de que empiecen los partidos de la pretemporada", concluía el delantero.