Camarasa: "He venido aquí para llevar al Betis a lo más alto posible"

Camarasa con la bufanda del Real Betis (Getty)

El jugador de 23 años que ya deslumbró como futbolista del Levante y, en la pasada campaña, con el Alavés, ha contestado a varias preguntas y ha mostrado sus primeras impresiones acerca del que ya es su nuevo equipo y, también, de Quique Setién, su entrenador.

Victor Camarasa se ha mostrado en todo momento consciente de la responsabilidad que conlleva ser, entre otras cosas, el fichaje más caro hasta la fecha del conjunto verdiblanco en la temporada 2017-18.

Sobre Quique Setién

El joven futbolista bético señaló que si llegó al club heliopolitano fue en gran medida culpa del que ya es su nuevo entrenador. Además, añadió que todo el equipo debe tener claro la idea del míster: "Hay jugadores con mucha calidad y se pueden conseguir cosas este año".

Camarasa también quiso dejar claro que "hay que tener paciencia al principio", ya que hay caras nuevas y muchas cosas que aprender aún: "No hay que volverse locos. Queda mucho tiempo aún para el inicio de la temporada y tenemos partidos para ponernos a punto. Faltan jugadores por llegar, creo que el equipo está haciendo las cosas bien. No hay que precipitarse, la temporada va a ir bien seguro. Que la gente esté tranquila, que falta mucho".

"Hay que tener paciencia al principio"

Al ser preguntado por el rol que desempeñará como futbolista bético, Víctor Camarasa aún dijo no saber exactamente qué función cumplirá dentro del campo: "No me ha dicho nada aún. Estoy entrenando en la posición más adelantada de pivote, que es en la que más cómodo estoy para llegar al área rival y ser partícipe de la salida de balón. Él está viendo a todos en general y ya decidirá. Yo me adapto a cualquier posición".

Lo que sí tiene claro es que, el míster quiere que tengan el balón: "Hay que tener el balón. Es lo que él quiere. Un buen ataque es la mejor defensa. Cuando lo tengamos, hay que abrir el campo, tocar por dentro y por fuera, y estar ordenados porque cualquier pérdida puede ocasionar peligro".

Derrota en el primer partido de la pretemporada, y la responsabilidad de su fichaje

El joven centrocampista valenciano también tuvo palabras para la derrota del Real Betis ante la Balompédica Linense por la mínima (1-0): "Quizás estuvimos un poco espesos, nos faltó jugar más rápido, entrar por dentro y salir por fuera. He estado cómodo, pero es verdad que falta un poco de ritmo, se puede dar mucho más".

Sin embargo, Camarasa quiso insistir en el hecho de que el conjunto verdiblanco gozó de numerosas ocasiones para empatar e incluso dar la vuelta al marcador: "Nos ha faltado gol. Lo hemos intentado, hemos entrado por banda, por dentro, pero no hubo suerte. Pero estamos con ganas de seguir entrenándonos y que llegue el siguiente partido para poder marcar".

Por otro lado, Víctor Camarasa aseguró que no piensa en la cantidad desembolsada por el Betis para hacerse con sus servicios. Aclaró que sabe la apuesta que ha hecho el club para contar con él en la plantilla, y que es consciente de ello: "Sé la apuesta que han hecho por mí, soy consciente de ello y lo voy a dejar todo. He venido aquí para ser feliz y para llevar al Betis lo más arriba posible. Lo que tengo que hacer es jugar y dejarme todo por este escudo".

"Sé la apuesta que han hecho por mí, soy consciente de ello y lo voy a dejar todo"

Salidas del equipo y expectativas para la nueva temporada

Sobre las salidas de Rubén Castro y Dani Ceballos: "Son jugadores muy importantes, pero al final el grupo es lo que manda. Tendrán que venir nuevos jugadores y los que ya están también pueden jugar perfectamente en esos puestos. Hay compañeros que pueden suplir esas bajas. Rubén es un jugador muy importante para este club. Es el máximo goleador de su historia, por lo que su baja es importante. Hay que apoyar la decisión y ya está. Hemos fichado a Sergio León, está Tonny y no sé si vendrá alguien más. Le deseo toda la suerte del mundo. Sabemos lo que es Dani, he compartido vestuario con él en la selección y es un jugador muy importante. Ya no está aquí, no hay que pensar en esto, sino en que hay más compañeros que lo pueden hacer de maravilla".

Para esta temporada, Camarasa apuntó que espera aspirar a mucho más que a la permanencia: "El Betis no se puede plantear un objetivo de permanencia. Tiene que aspirar a mucho más y he venido aquí para jugar y llevar aquí lo más arriba posible. A ver cómo se da la temporada, pero yo creo que podemos dar mucha guerra".

Sin embargo, no quiso hablar de Europa y quiso ser cauto. Por último, quiso dejar un mensaje para la afición: "Que estén tranquilos. Vamos a pelear por todo y se van a llevar alegrías porque nos lo vamos a dejar todo en el campo".