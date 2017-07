Durmisi: "Quiero crecer en el Betis".

Google Plus

Riza Durmisi | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Riza Durmisi es, casi con total seguridad, la mejor incorporación que hizo el Real Betis para la pasada campaña, cuando la Dirección Deportiva la capitaneaba Miguel Torrecilla, quien actualmente hace lo propio en el Sporting de Gijón.

Tanto es así, que en su primera campaña en España ha ofrecido un nivel que no ha pasado desapercibido para grandes clubes europeos. Equipos como Roma, Liverpool o Schalke 04 alemán han mostrado interés por hacerse con los servicios del lateral internacional con Dinamarca.

Sobre esos intereses, respondía Riza: " Estas cosas son malas para los futbolistas jóvenes, porque no se concentran en jugar al fútbol que es lo importante. No pierdo el tiempo con los rumores. Sé que habrá más en los próximos años. Yo me centro en el fútbol y que decida el Betis si le conviene una oferta, entonces ya pensaré yo si es buena para mí".

El joven lateral parece tener la cabeza muy bien puesta, y que, a pesar de el interés de grandes clubes, mantiene la cabeza en la tierra y solo piensa en trabajar: "sé que tengo que crecer tácticamente, saber cómo defender. Yo me puedo adaptar a lo que quiera el técnico. Antes en el Brondby y ahora con Dinamarca ya juego en una defensa de cuatro. Tengo que mejorar defensivamente".

Ya conocemos futbolísticamente a Riza Durmisi, un lateral rápido, muy ofensivo pero que, como él mismo reconoce, tiene que mejorar en el aspecto defensivo.

Por sus características, el juego que propone el nuevo técnico, Quique Setién, le viene bien, ya que "no es un jugador que necesite el balón por el aire y a Setién tampoco le va eso. Eso es positivo", como ha declarado el danés.

La pasada temporada fue el lateral izquierdo indiscutible, tanto para Gustavo Poyet en la fase inicial de la liga, como para el madrileño Víctor Sánchez del Amo, quien proponía una defensa de cinco jugadores, algo que no favorece al lateral exjugador del Brondy danés, ya que requiere un mayor trabajo defensivo del carrilero, el cual es su punto más débil.

Ahora, con Quique Setién y la vuelta a la clásica línea de cuatro jugadores atrás, se verá más favorecido. Jugando en una línea de cuatro, siendo el más escorado en la izquierda es donde tiene más experiencia, dado que así juega en su selección, la de Dinamarca, y en su antiguo club, el Brondy.