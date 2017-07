Los verdiblancos continúan sin imponerse

Google Plus

Sergio León | Real Betis Balompié

Sigue sin llegar la victoria para el Betis y los planes de Quique Setién aún no son los acertados. La pretemporada no está siendo nada afortunada para los béticos que, en los tres duelos jugados hasta el momento (anteriormente ante Balona y Arcos), no han conseguido derrotar a su rival.

Este jueves el equipo tuvo que hacer frente al campeón de Portugal, el Benfica, en la Algarve Cup de Faro. El conjunto verdiblanco ha comenzado algo flojo, y donde queda más reflejado es en la línea defensiva, en la que los errores se contemplan en cada partido. El once seleccionado por Quique Setién para hacer frente a este tercer amistoso estaba compuesto por Adán, Rafa Navarro, Mandi, Amat, Durmisi, César, Camarasa, Narváez, Joaquín, Iván Navarro y Sergio León.

Se abría el marcador para los portugueses en el minuto 14 de encuentro, con un tanto de Seferovic que aprovechaba que Adán estaba adelantado. El Betis parecía despertar y Joaquín fue el encargado de darle una asistencia a Sergio León, que se estrenaba con la verdiblanca. El marcador se iba igualado al descanso.

Poco aguantó el empate el Betis, pues nada más empezar la segunda parte, Seferovic aprovechaba un error defensivo de los sevillanos para poner el segundo gol para los lusos. El Benfica se acercaba con facilidad, pero Sergio León intentó varias ocasiones para volver a igualar el partido.

En la recta final del partido, Fabián también volvió a intentarlo con una espectacular jugada personal, pero que, una vez más, acababa sin fortuna. A pesar de los esfuerzos de los de Quique Setién por conseguir al menos el empate, el Betis volvía a salir derrotado otra vez.

Vitória de Setúbal será el rival de este viernes para los béticos, que harán frente al cuarto partido de la pretemporada. Aunque estos amistosos no puntúen, la afición verdiblanca se empieza a desesperar, por lo que el Betis tendrá que buscar la victoria haciendo las cosas de la mejor manera posible.