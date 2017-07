Google Plus

Gastón Ramírez a un paso del Betis. Foto: FIFA

Tras un parón de dos semanas sin cerrar ninguna negociación y valorar sobre qué posiciones tiene que reforzar el Betis, Lorenzo Serra vuelve a la carga para rematar la plantilla. Durante el día de ayer, se hizo oficial la llegada de Zou Feddal, central zurdo y de mucha experiencia en la Liga Santander. Por otro lado, el trabajo del mallorquín no parece que vaya a sufrir otra pausa, ya que en los últimos días ha salido un nuevo nombre a la palestra y ese es el de Gastón Ramírez. El conjunto verdiblanco quiere traer cuanto antes al sustituto de Dani Ceballos y aunque el uruguayo no sea del mismo perfil que el utrerano, encajaría a la perfección en el esquema de Setién.

Muchos eran los nombres que sonaban para reforzar esta ansiada posición. Emre Çolak o Tana eran nombres muy apetecibles en este mercado, pero su alto coste y la importancia en sus respectivos equipos han hecho que sus fichajes sean una utopía. Otro nombre que sonó con fuerza fue el de Canales, pero solo vendría sino supone ningún riesgo económico al club, ya que pese a ser muy del gusto del entrenador bético, las lesiones hacen que se descarte prácticamente su contratación. Por ello, el jugador que mejor cumple los requisitos para vestir de verdiblanco es Gastón Ramírez. A sus 26 años de edad, no se discute su calidad ni su golpeo de balón, un jugador de una exquisita zurda y mucha llegada a portería rival. A todo esto se le suma su polivalencia, rasgo que a buen seguro hace que le guste a Quique Setién. El uruguayo suele jugar en la zona de creación, aunque es muy habitual ser enganche con la delantera. En esta última temporada, se le ha visto mucho caído a la banda, donde destacaba por partir desde fuera y desarrollar su juego por dentro del campo. De esta forma, hacía mucho daño a la zaga rival.

No obstante, la duda que deja el jugador es su actitud en diversas ocasiones, ya que se le cataloga de no sudar la camiseta en muchas situaciones. Sin embargo, en la planta noble del Real Betis esperan que este hecho no sea un problema, ya que el próximo verano se disputa el Mundial de selecciones y el jugador quiere jugar con el combinado charrúa, por ello, se espera que sea suficiente motivación para que Gastón rinda a su máximo nivel. En definitiva, según fuentes cercanas al Real Betis, Gastón Ramírez está muy cerca de aterrizar en Sevilla, donde el acuerdo entre futbolista, agente y Middlesbrough está prácticamente cerrado. El virtuoso centrocampista uruguayo lleva cinco años en Inglaterra, después de triunfar en su país natal y en Italia, respectivamente. Pese a que su cláusula es de 12 millones de euros, el jugador llegaría al cuadro helipolitano por una cifra bastante inferior. Habrá que estar atentos a lo que sucede en las próximas horas y si se acaba cerrando el fichaje de Gastón Ramírez, convirtiéndose en el primer refuerzo verdiblanco en debutar en la Liga Santander.