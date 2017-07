Feddal: "Desde que supe del interés del Betis, fue mi primera opción"

Foto: Real Betis Balompié

Un nuevo jugador llega a las filas del conjunto bético. El defensa marroquí, Zouhair Feddal, ha firmado su contrato para vestir la camiseta de las Trece Barras durante cuatro temporadas, siendo ya el séptimo fichaje de este verano para el equipo de Quique Setién.

Feddal tiene 28 años, es internacional con la Selección marroquí y procede del Alavés, con el que ha jugado 33 partidos esta pasada temporada y, además, se ha proclamado subcampeón de la Copa del Rey.

Tras firmar su contrato con el club bético, Zouhair Feddal atendía a los medios de la página web oficial del Real Betis Balompié, a los que le ha expresado su felicidad de formar parte del equipo y la alegría de volver a encontrarse con un antiguo compañero.

En principio, agradeció la bienvenida por parte del club y sus ganas de formar parte de este proyecto: "Muchas gracias por el recibimiento. Desde que supe del interés del Betis, fue mi primera opción en todo momento. Estoy muy feliz de haber llegado aquí".

También comentó las expectativas que tiene con su llegada a este nuevo conjunto, mostrando buenas palabras hacia el técnico cántabro: "Es un proyecto muy interesante. He hablado con Serra Ferrer y el presidente Ángel Haro, aún no he tenido la posibilidad de hablar con el entrenador, pero todo el mundo habla maravillas de Quique Setién, de su filosofía. El proyecto que me han explicado es muy interesante y por eso desde el primer momento solo tenía en mi cabeza venir aquí".

Finalmente, habló sobre su reencuentro con otro nuevo fichaje del Betis, con el que ha compartido equipo varias veces, Víctor Camarasa: "He hablado con él y ha estado muy bien estos días aquí en Sevilla. Camarasa ha sido un impulso para mí. Es un compañero y ya va siendo un amigo porque es el tercer club que comparto con él. Esperamos rendir de la mejor manera".