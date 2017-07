El tridente de lujo que quiere Serra para el centro del campo. Foto: Zenit

El cuerpo técnico del Real Betis tiene claro que deben de hacer un desembolso importante para rematar una plantilla que apunta a ser ilusionante. Tras adquirir a siete jugadores con cierto bagaje en la máxima categoría del fútbol español (Sergio León, Camarasa, Amat, Barragán, Guardado, Tello y Feddal), Serra Ferrer quiere cerrar a otros cuatro o cinco futbolistas para afrontar la próxima temporada de la mejor forma posible. Por ello, tras finiquitar los traspasos en la zaga, ahora se quiere acabar con el medio del campo, posición más importante para Quique Setién. Pese a contar con jugadores en esa posición como Brasanac, Guardado, Narváez o Camarasa, se negocia de manera muy activa con otros tres futbolistas de nivel para cerra la "sala de máquinas" verdiblanca.

Gastón Ramírez. Foto: FIFA

Por ello, los favoritos son Javi García, Pasalic y Gastón Ramírez. El uruguayo parece ser el futbolista que más cerca está de aterrizar en la capital hispalense, ya que su propio agente ha confirmado que las posturas están muy cercanas. El Betis solicitó la cesión con opción a compra, sin embargo, el Middlesbrough se ha negado y no se baja de los cinco millones. Dicha cifra es la que está dispuesto a pagar los béticos, sin subir en exceso este precio. Si nada se tuerce, no se tardará en ver a Gastón Ramírez con la elástica de las trece barras. A este nombre, se le suma el de Javi García, que parecía ser descartado hace días. No obstante, Mancini no cuenta con él para "su" Zenit, con lo cual, es un jugador que está en el mercado. Su adquisición se antoja muy complicada, ya que los rusos han rechazado una oferta de cuatro millones por parte de los sevillanos. Otra de las trabas de su fichaje, es el sueldo del medio murciano, que se encuentra entorno a los cuatro millones de euros. Si hay algo que dificulta aún más verlo vestido de verdiblanco, es el interés del Málaga, donde Míchel lo quiere a toda costa. De hecho, como el Betis con Ceballos, el equipo de la Costa del sol se encuentra con cash, tras vender a Fornals mediante la cláusula de rescisión.

Pasalic. Foto: Chelsea

Pero estando Lorenzo Serra por medio, todo puede pasar. El Betis ha solicitado la cesión con una posible opción a compra por el "stopper" español, donde se haría carga de una importante parte de su ficha. En las últiimas horas se han intensificado las conversaciones y en ningún momento se descarta que el jugador juegue en el Villamarín la temporada que viene. El último de las opciones "A" que baraja la secretaría técnica verdiblanca, es la de Mario Pasalic. Probablemente es el fichaje más parado hasta ahora, ya que cuenta con el "OK" del jugador, que está dispuesto a esperar al Betis hasta el último momento. Todo este entramado se debe a las dificultades que pone el Chelsea, ya que quiere renovar al croata (termina contrato en 2018) y cederlo al conjunto heliopolitano. Sin embargo, tanto el futbolista como el Real Betis, piensan que lo mejor es un traspaso y forjarse su carrera en la Liga Santander en un año de Mundial. Se esperan días muy intensos en las oficinas del Villamarín, donde Serra trabajará duro para formar un equipo competitivo a la altura de los aficionados, que este año apuntan al récord de socios.