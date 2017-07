Otro empate insulso con destellos de mejoría. Foto: Real Betis

El Real Betis de Quique Setién visitó en la noche de ayer el Francisco de la Hera con el objetivo de mostrar buenas sensaciones y confirmar la mejoría que tuvo ante el Vitória de Setúbal. Su piedra de toque iba a ser el Extremadura UD, que milita en la Segunda División B, se medirá en la última jornada ante el Betis Deportivo esta temporada. El Betis salió con el once más titular de toda la pretemporada, se entiende que el técnico cántabro comienza a vislumbrar los jugadores que debutarán en el Camp Nou, a falta de los ansiosos fichajes. Concretamente, los verdiblancos partieron con; Adán, Barragán, Pezzella, Mandi, Junior, De la Hoz, Camarasa, Narváez, Joaquín, Aitor y Sergio León.

Una vez comenzado el choque, los béticos llevaron los galones del partido, dominando con solvencia el juego en todo momento. De hecho, sin crear excesivo peligro, a Narváez le iban a hacer un polémico penalti, que posteriormente iba a ser fallado por Sergio León. Oportunidad de oro que perdieron los verdiblancos para ponerse por delante. A partir de ahí, el dominio continuaba, pero sin crear aparente peligro al rival. Sin embargo, el Extremadura iba a avisar con mucho peligro al borde de la primera mitad, donde una pérdida de la zaga iba a provocar que los azulgrana enviasen al palo el esférico, tras superar a Adán. No obstante, el peligro continuaba y una inoportuna pérdida de balón de De la Hoz, provocaría que los locales se adelantaran en el marcador. En este caso, Valverde iba a ser el goleador de los locales, tras batir al meta madrileño en un mano a mano.

Comenzaba la segunda mitad, con un equipo totalmente nuevo. Tan solo repetía en el once Narváez, el mejor de los béticos en el primer acto. El Betis llegaba con más claridad, a través de un soberbio Fabián y un participativo Nahuel. Sin ir más lejos, el hispano-argentino iba a tener dos oportunidades claras para lograr el empate, pero no tuvo acierto. Otra suerte diferente iba a tener Jordi Amat en el minuto 64, donde un saque rápido de Durmisi, que iba a pillar a la defensa local despistada, iba a dejar solo a Nahuel para que sirviera un centro al área. Este lo aprovecharía Zozulya, pero su disparo se iba al palo, con la fortuna que el rechace lo iba a alcanzar el central catalán para poner las tablas en el marcador. Poco más iba a suceder hasta el pitido final, tan solo se puede reseñar el buen debut de Guardado, que dejó destellos de su calidad. El Betis mejoró y mucho en la segunda mitad, pero no estuvo fino de cara a portería. Al final, los verdiblancos se iban a llevar el trofeo del "X aniversario del Extremadura UD" en la tanda de penaltis, con un Dani Giménez espectacular. Con todo esto, el Betis suma un nuevo empate en pretemporada que no convence a la afición. El balance en resultado para los béticos en esta pretemporada es de dos derrotas, dos empates y una victoria. El próximo sábado se medirá al Valladolid y el domingo al Besiktas turco.