Setién: "El balance es satisfactorio aunque en la finalización nos falta algo de claridad y lucidez"

Imagen: Real Betis

El técnico del Real Betis, Quique Setién, atendía a los medios de comunicación tras el partido que finalizó en empate frente el conjunto turco del Besiktas.

Al cántabro le pedía un balance de los partidos de pretemporada que lleva dispiutados hasta ahora el conjunto de Heliópolis hasta la fecha: "El balance para nosotros es muy satisfactorio. Hay muchas cosas de las que queremos que se están viendo y hay muchos conceptos que se están asimilando, tenemos una buena salida de balón y un buen control en el centro del campo. Quizás nos falta en la finalización algo más de claridad, frescura y lucidez, pero en general con el balón estamos muy bien".

Cierto es que se van viendo cada vez más cosas del estilo que intenta implantar Quique Setién. Cada vez el dominio de la pelota es más absoluto, se ven mejor los espacios de pases o se ven más desmarques para poder mantener la posesión, pero está faltando algo que es vital en el fútbol, el gol.

Por la falta de gol le preguntaban a Setién, a lo que respondía: "Siempre que uno no mete goles lo va a echar en falta, esto es algo que le pasa a todos los equipos. Estoy muy contento con el trabajo ahora mismo que ha hecho Sergio León cuando ha jugado, el que está haciendo Zozulia... ellos van cogiendo el estado de forma. El gol ya sabemos lo que es para todos. Lo que me preocupa son las cosas que puedo controlar. Trato de desgastarme en aquellas cosas que podemos hacer mal en otras fases".

El Real Betis no ha tenido problemas en los últimos años con el gol. Un jugador con el 24 a la espalda se encargaba de ello, quien hasta diciembre estará en China. Sobre Rubén Castro hablaba Quique Setién: "Hay otras cosas que también son muy importantes para un equipo aparte de los goles, como que los delanteros trabajen y vayan a un lado y a otro. Los goles de Rubén estarían muy bien, pero seguro que tanto Sanabria como Sergio León también los meterán. Siempre los han metido. Que puedan meter alguno menos o alguno más... nadie es adivino, nadie sabe lo que puede pasar".

En los últimos ha salido el rumor de que el Real Betis podría estar intentando que si el Atlético de Madrid ficha a Diego Costa, hasta enero este juegue cedido en la entidad verdiblanca, ya que el club de Simeone no podría inscribirlo debido a una sanción. Esta pregunta era obligada para Quique Setién, cuya respuesta fue: "Solamente me preocupo de las cosas sobre las que me informan que hay cierta posibilidad de que se puedan conseguir. Sobre esto es la primera noticia que tengo. En principio no lo contemplo, no sé cómo estará eso. No sé si es verdad o no, hay tantas cosas que uno lee todos los días que no puedes estar comentando cada una de ellas".