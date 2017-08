Google Plus

Muchas vueltas para acabar en el Villamarín. Foto: Zenit

Serra Ferrer va con pies de plomo para terminar de apuntalar la plantilla verdiblanca, debido al nivel de los fichajes que está intentando cerrar. Javi García y Boudebouz son los nombres que están más cerca de aterrizar en la capital andaluza. Sin embargo, la actualidad se mantiene durante el día de hoy en el jugador español. Todo esto se debe a las declaraciones de su representante, que destacaba que el futbolista de Mula, no jugaría en el Betis y que se quedaba en el Zenit. A estas declaraciones, matizaba en el día de hoy, explicando que fue una mala traducción de los medios rusos y que las conversaciones con el Betis no están rotas. De hecho, según fuentes cercanas al futbolista, Javi García ha estado estos días en Sevilla para ver a su familia, a la que hecha de menos y es la razón fundamental para que a sus 30 años, el exjugador del Real Madrid quiera jugar en España.

Muchas idas y venidas que no paran de despistar a la afición verdiblanca, pero con un Serra Ferrer muy tranquilo, ya que confía en que el futbolista acabará vistiendo las elástica heliopolitana. El vicepresidente deportivo del Betis trabaja contrarreloj a falta de algo más de dos semanas para que sea el comienzo liguero en el Camp Nou. Temporada de mucha exigencia para el mallorquín, donde los seguidores del Betis esperan que este año sea el bueno de manera definitiva y donde la hinchada bética confía en él plenamente. Hoy el club ha hecho oficial el récord histórico de socios en su historia, superando los 45.000 abonados. Por ello, la cúpula verdiblanca no está dando lugar a improvisaciones y solo está adquiriendo a jugadores contrastados para equipo. Además, Serra no solo tiene trabajo en el apartado de llegadas, sino también en salidas. Futbolistas como Digard y Zozulia con total seguridad, y Nahuel, José Carlos o Fabián con más dudas, deben o pueden abandonar la disciplina bética, ya que Setién había pedido a principio de temporada una plantilla corta, para dar paso a los canteranos.