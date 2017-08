Boudebouz: "Es un gran paso para mí llegar a un club tan emblemático"

Imagen: Real Betis

El Real Betis Balompié ha conseguido la contratación de un gran jugador que ha causado sensaciones positivas en su paso por el fútbol francés, concretamente por el Montpellier.

Poco después de anunciarse su llegada, el jugador argelino atendió a los medios de comunicación oficiales del club. "Es un gran paso para mí llegar a un club tan emblemático", eran las primeras palabras del argelino como verdiblanco.

En primer lugar, el internacional argelino hablaba de por qué eligió venir al Betis: "Aissa Mandi me había dicho hace algunas semanas que el entrenador podría estar interesado en mí. Tiene un estilo que juego que me beneficia y yo he querido jugar así desde pequeño. El juego en LaLiga española me puede venir bien. Esto me va a permitir evolucionar mi carrera, demostrar que puedo ayudar a este equipo y buscar más victorias. Tengo ganas de exprimirme completamente en España".

Por las características individuales de Boudebouz, es un jugador que vendrá de perlas al estilo de Quique Setién, y el propio jugador hablaba de esto: "Siempre fui un asistente, pero también sé marcar goles. Tengo ganas de continuar mi progresión y seguir metiendo goles. Quiero hacer más que el año pasado y dar pases decisivos para ayudar al equipo. Estamos en un equipo con grandes individualidades. Si puedo ayudar al equipo será aún mejor".

Es consciente de que el Real Betis quiere hacer este año una buena temporada y están trabajando en ello. Al nuevo jugador del Real Betis le preguntaban por sus objetivos para su primera campaña en la liga española: "A nivel colectivo hay que buscar el máximo número de victorias. Lo importante es que el equipo tenga una buena conexión y que nos respetemos. Si lo colectivo va bien la parte individual irá mejor para todos. Sé que si en lo colectivo todo va bien podré exprimirme en la parte individual y darlo todo. Si estoy bien podré hacer también que destaque el colectivo".

Su llegada ha despertado mucha ilusión entre la hinchada verdiblanca: "Cuando comienzas en el fútbol no nos esperas que la gente esté en el aeropuerto esperándote y tenga esa pasión contigo. Cuando llegué y vi que estaban todos esos aficionados esperándome me dio mucho placer. Eso me da ganas de hacer más por el equipo porque no hay que olvidar que el fútbol es un espectáculo y tenemos que hacer que la gente se divierta cuando va al campo".