El Betis ficha a Javi García. Foto: @RealBetis

Ha sido uno de los grandes culebrones del verano bético, pero Serra Ferrer y su equipo por fin han conseguido atar a una de las piezas más ansiadas para el sistema bético, que ha ido ordenando Quique Setién con su equipo a lo largo de toda la pretemporada.

Se trata del centrocampista Javi García y con su incorporación, los heliopolitanos consiguen el cierre que echaron en falta la temporada pasada, ya que la confianza depositada en Petros no dio sus frutos y la venta de N'Diaye acabó por ser más sufrida de lo que en un principio habría cabido esperar. A sus 30 años, García vuelve a España para vestir de verdiblanco por medio de un traspaso que ha brindado 1'5 millones de euros al Zenit de San Petersburgo, que tras no contar con él en sus últimos partidos allí, envió un fuerte mensaje al Betis para que pescase al murciano. No tuvo mucha competición el Betis en su fichaje, pues cuando Míchel intentó ficharlo en el Málaga, el jeque dio una negativa absoluta al entrenador a primeras de cambio.

García irá a completar el centro del campo bético, pero sus buenas cualidades defensivas bien le podrían valer a Setién para colocarlo como central en caso de urgencia, tras los apuros que ha sufrido la defensa bética durante toda la temporada pasada y buena parte de la pretemporada iniciada con el equipo técnico de Quique Setién. Sin embargo, Javi García no debería recular su posición contando con Pezzella y Feddal de centrales. Por otro lado, la experiencia del jugador en las Ligas europeas aporta un factor clave al Betis para poder mantener templanza ante la presión, pues bien sabe el jugador murciano lo que es estar bajo la misma. Una vez más, Serra Ferrer ha desaarrollado una labor clave en las oficinas y se ha traído otro refuerzo de calidad al Real Betis Balompié.