Pezzella muy cerca de irse a la Fiorentina

Pezzella en un partido en el Benito Villamarín | Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Según informan desde Italia, la ‘viola’ tiene como objetivo llevarse a Germán Pezzella. El Real Betis Balompié ya ha recibido la oferta: cesión + opción de compra obligatoria por 10 millones. En la negociación, los italianos depositarían una parte de la cesión. Además, de la ficha del jugador se haría cargo el conjunto del Calcio por lo que los verdiblancos se ahorrarían una buena cantidad económica. Aparentemente es una oferta muy buena, el club bético sigue sumando millones para intentar traer alguna incorporación en estos últimos días del mercado de fichajes.

El central no ha sido titular en los últimos dos choques frente a Inter de Milán y AC Milán, siendo el primero uno de los equipos en los que también habían estado observando. Para Setién, el argentino no era indispensable, ya que no ha rendido como se esperaba, teniendo muchas papeletas para salir del equipo. Si a esto se le suma, la llegada de Feddal, Javi García, Amat, Tosca y Mandi para reforzar la línea defensiva hace que esta operación con la Fiorentina sea más que viable.

Pese a su renovación anteriormente y un aumento de cláusula, a principios de verano llegó una oferta de 8 millones procedente del Hamburgo, siendo esta rechazada. Una vez que Pezzella pasó a ser jugador del Betis en su totalidad, decidieron que es el momento para sacar un mayor beneficio por él. Si la venta se hace oficial, Quique Setién tiene que seguir pensando en cómo ajustar la gran plantilla de cara a la temporada que está por venir.

El Betis sigue acechando el mercado y Marcos Llorente, Mayoral o Sergi Samper son los nombres que han sonado recientemente. El mediocentro del Real Madrid ha demostrado su gran capacidad para adueñarse del centro del campo en el Alavés y desde las oficinas béticas verían con muy buenos ojos su llegada.