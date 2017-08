Desde el Betis aclaran: ''A Zozulia sólo le han retirado el dorsal, pero mantiene la taquilla y la ropa''

Google Plus

Zozulia en un partido de pretemporada. Foto: Getty Images

Que lo de Zozulia era complicado lo sabían todos. Lo que nadie se esperaba es que la situación se fuera a alargar tanto. Y tras meses y meses la situación del jugador en cuestión se sigue complicando ya que, a pesar de tener contrato, sigue siendo un descarte para Setién y, también, por el rechazo de otros clubs a la hora de incorporarlo a sus filas.

Comunicado del representante de Zozulia

Vladimir Kuzmenko, representante del futbolista ucraniano, compartió un comunicado en las redes sociales a través de su cuenta personal, en el cual denunciaba el trato recibido por parte del Real Betis a su representado. Según Kuzmenko, el club heliopolitano había retirado el dorsal de Roman Zozulia para dárselo a otro jugador, además de haberle retirado la taquilla que estaba a su nombre y de no dejarle preparada su ropa de entrenamiento.

El comunicado, que llegó a todos los sectores del beticismo, ha traído un cúmulo de comentarios y rumores acerca de la situación del jugador hasta ahora bético, y con contrato vigente.

Respuesta del club

Sin embargo, desde la dirección del propio Real Betis, han querido tomar carta en el asunto y pronunciarse dando a conocer su postura. Según el club bético, el dorsal de Roman sí ha sido retirado para dárselo a otro compañero por el hecho de que el futbolista ucraniano ha dejado de contar para el cuerpo técnico del primer equipo verdiblanco.

No obstante, el club se muestra contundentemente en contra de la otra parte del mensaje que compartió Kuzmenko en redes sociales. Desde el Real Betis apuntan a que la taquilla del jugador se mantiene con la colocación de su ropa de entrenamiento a diario.

Y entre tanto, Zozulia ha seguido asistiendo a los entrenamientos con normalidad y ayer mismo se presentó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para continuar con la preparación física y técnica de la plantilla. En el día de hoy, aquejado por un virus, ha tenido que ser descartado del entrenamiento por decisión médica y ha regresado a su domicilio para cumplir con el tratamiento que desde el club le han recomendado llevar.

Kuzmenko, por su parte, también se ha quejado de que el club no se reúne ni con él ni con su representado en mucho tiempo, por lo que tanto él como Zozulia se han presentado en las oficinas del club personalmente, lugar en el que han dialogado con Alexis Trujillo, aunque en dicha conversación no se ha tratado ninguna negociación respecto al posible fichaje del ex delantero del Dnipro por otro club.