Festín de bienvenida

No podía comenzar mejor la andadura del filial verdiblanco en el grupo IV de la Segunda División B de nuestro fútbol, tras golear a otro recién ascendido y conocido por los de José Juan Romero, el Lorca Deportiva.

El equipo bético llegaba a este estreno con algunas bajas sensibles en sus filas, como podrían ser la ausencia de jugadores muy imprescindibles como Narváez o Francis, ambos en Barcelona con el primer equipo, César de la Hoz con el que el club se está pensando qué hacer con él, y Junior, el cual se encuentra lesionado depués de haber realizado parte de la pretemporada con Quique Setién.

Había expectación por ver el juego que iban a desarrollar los del técnica de Gerena y sobre todo, por ver a algunas piezas claves de este filial que pinta verdaderamente bien, como podrían ser Loren Morón, Julio Gracia o el jovencísimo Rober, renovado este verano tras la tentativa de clubes europeos como el Manchester United.

Inicio complicado

El encuentro comenzó en la Ciudad Deportiva verdiblanca con mucha posesión local pero los nervios estaban a flor de piel. Una mala acción defensiva permite que Pedro, delantero del Lorca, avanzase con el balón y disparase raso al palo izquierdo del portero bético desde la frontal del área para abrir el marcador y encender las alarmas.

El comienzo no había sido el esperado pero había que reponerse. El Betis no cambió su plan trazado y la posesión era la nota dominante del juego bético, que encontró su premio de manera inmediata con un disparo lejano del canterano Rober que Simón no logra atajar e introduce en su portería, colocando el empate en el luminoso.

A partir de ahí, el dominio bético se hacía cada vez más patente, cuyo juego interior entre Julio Gracia, Rober e Hinojosa surtía mucho efecto, aunque en ocasiones los visitantes entrañaban algo de peligro sobre la portería de Pedro.

Las impresiciones defensivas en la zaga bética hacían que el filial buscara el gol con más ahínco para no tener que sufrir. Una buena acción de Aitor que cumina el catalán con un centro que esperaba Rober pero es derribado por un defensa lorquino y el colegiado señaló la pena máxima. Loren, con tremenda parsimonia engaña a Simón y pone por delante al Betis.

Los últimos 10 minutos de la primera mitad pudieron servir al cuadro local para poder aumentar la ventaja, pues el Lorca estaba noqueado tras la remontada sufrida. Ocasiones de Hinojosa o Julio Gracia estuvieron a punto de subir algún gol más al marcador hasta que se llegó al tiempo de descanso en la Ciudad Deportiva.

La segunda parte fue una apisonadora

A la vuelta de vestuarios, esa alternancia de ocasiones entre varios equipos desapareció por completo y era el Betis el que dominaba, ahora sí, por completo el partido.

En una de las tantas contras lanzadas por el ataque bético, Aitor filtra un pase de calidad a Loren Morón y éste, sólo ante Simón, define como pocos para marcar el tercer gol verdiblanco y poner la tranquilidad en la parroquia local.

El estreno en la división de bronce era el soñado hasta el momento, pero había que 'rematar la faena', puesto que quedaban 40 minutos por delante y el Lorca demostró en la primera mitad que podía generar peligro.

El Betis buscaba el cuarto gol con mucho juego al contragolpe gracias a los huecos que dejaba la defensa lorquina, muy desacertada en este encuentro. Uno de esos huecos fue el que vio Rober a la perfección para dejar a Aitor cara a cara ante Simón y colocar el cuarto gol del equipo bético.

La afición bética presente en la Ciudad Deportiva se mostraba muy feliz por su equipo al igual que, y no podía ser menos, José Juan Romero, el cual está realizando un trabajo fenomenal.

Los últimos 25 minutos estuvieron llenos de poco fútbol puesto que ya estaba todo decidido, y ahí fue cuando el Lorca, en sendos errores defensivos, estuvo apunto de marcar algún gol que maquillase el marcador.

Destacar la aportación de Rober, cuyo futuro pinta muy bien y que ha quedado más que demostrada su valía con tan sólo 16 años, debutando en Segunda B y de una manera formidable. Loren y Julio Gracia son otros dos jugadores los cuales la afición bética tiene muchas esperanzas puestas en ellos como jugadores futuros del primer equipo.

Festín bético en su vuelta a Segunda B en una temporada que pinta muy bien para José Juan Romero y los suyos.

