Messi y la incapacidad, lastran al Betis

El Real Betis visitaba el Camp Nou con la intención de sumar algo postivo y hacer más amplia la crisis que estaba viviendo el conjunto culé, tras la Supercopa de España. Un partido que en sus momentos previos estaba en un segundo plano debido al inoportuno atentado vivido el pasado jueves en la capital catalana y en Cambrils. Por ello, el Betis salía con una camiseta en apoyo a la ciudad Condal y el cuadro blaugrana lucía en sus camisetas en nombre de "Barcelona", en lugar de los nombres de los jugadores. Todo esto, envuelto en un imborrable minuto de silencio en el estadio. Una vez comenzado el choque, los locales tomaron la iniciativa del choque bien rápido, a través de buscar balones hacia Leo Messi. Por otro lado, enfrente, se encontraban el conjunto andaluz bien plantado en el campo y temeroso con la posesión.

Mónologo culé en la primera media hora

El Barcelona continuaba moviendo a los visitantes de lado a lado y haciendo daño a través de los pases interiores de Rakitic y Busquets, buscando a Messi o las incursiones de Sergi Roberto o Deulofeu. De hecho, en los primeros 30 minutos, los jugadores de Valverde iban a tener hasta cuatro oportunidades clamorosas, repartidas a partes iguales entre Messi y Deulofeu. Sin embargo, la fortuna y la defensa bética iban a mantener el empate en el marcador. Tan solo, una buena jugada de Sergio León que taponó Umtiti, fue el único peligro verdiblanco en este intervalo de tiempo. A partir de que se cumpliera la media hora, el Real Betis se iba a encontrar más cómodo, acentuado por el leve bajón físico de los catalanes. Por ello, con un Narváez (debutaba en la Liga Santander) muy eléctrico y las pinceladas de Joaquín o los desmarques de León, comenzaban a inquietar al Camp Nou.

Narváez ante Busquets. Foto: Real Betis

El Barcelona sentenciaría en tres minutos

Pero nada más lejos de la realidad, cuando mejor estaba el Betis, un centro de Deulofeu iba a ser tocado sutilmente por el lateral Tosca e iba a introducir el balón en su propia portería. El propio rumano, ha sido una de las sorpresas del once bético, ya que se esperaba a Durmisi de titular. Una vez que los de Valverde abrieran la lata, se avecinaba el festín de goles en el estadio culé. No obstante, tan solo un minuto después, un magistral pase de Narváez a la espalda de Mascherano, iba a dejar solo a Sergio León ante portería rival. Sin embargo, el central argentino iba a resultar providencial cortando el chut del delantero cordobés y salvó el uno a uno. Además, esa acción iba a valer doble, ya que prácticamente a a contra, Sergi Roberto iba a marcar a placer, gracias a un pase de la muerte de Deulofeu y que serviría para encarrilar el encuentro.

La novedad de la segunda parte fue Messi

Los últimos minutos de la primera fueron puro trámite, donde el Barça decidió levantar el pie del acelerador ante un Betis muy noqueado. De esta forma, comenzaba la segunda mitad, donde no había dominador claro y mucha imprecisión en ambos equipos. Hasta que no se alcanzó el minuto 15, no se iba a apreciar una nueva ocasión y como no, sería del virtuoso "10" argentino. Un disparo con el interior de su pie izquierdo desde la frontal, se iba a estrellar al palo de Adán, tras ser rozado por el central argelino, Mandi. Seguían pasando el tiempo y ambos conjuntos llegaban a área rival, pero no terminaba de definir jugada, aspecto muy común a la altura de temporada que se encuentran. En el minuto 70, el Betis iba a tener la oportunidad más clara de los segundos 45 minutos. Una pérdida fatídica de Sergi Roberto, iba a dejar solo a Nahuel ante Umtiti, pero el hispano-argentino no se atrevió a driblarlo y su disparo se fue muy desviado.

Setién en su debut verdiblanco. Foto: Real Betis

Hat-Trick de palos de Messi

Acto seguido, Messi iba a tener el 3-0 en una falta que se fue desviada por poco. Puro peligro en las jugadas a balón parado, ya que en el primer tiempo, se topó con la madera. El Barcelona iba a dar un nuevo empuje en los minutos finales para cerrar el partido, pero Adán iba a salvar un mano a mano ante Aleix Vidal y posteriormente, Mandi iba a ser clave al corte, ya que Álcacer se quedaba solo, tras un pase del propio Aleix. A falta de diez minutos para el final, Messi se iba a encontrar por tercera vez con el palo, pero esta vez ante un disparo seco, al que Adán podía hacer entre poco y nada. En el Betis, solo se daban las novedades de Javi García que disputaría sus primeros minutos de verdiblanco y de Francis, nuevo canterano que debuta en esta "Era Setién". Sin más dilación, el colegiado Trujillo Suárez descontaba tres minutos y señalaba el final con el aplauso de la afición local. El FC Barcelona cumplió sin alardes, pero con un gran Messi, ante un Betis que nunca estuvo a la altura. Ahora los culés visitarán Vitoria, mientras que los béticos reciben al Celta de Vigo.

Puntuaciones VAVEL