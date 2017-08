Quique Setién: "No estoy contento porque esperaba mucho más"

Foto: Nando Martínez-VAVEL

Los béticos no comienzan de la mejor forma la nueva temporada. El Real Betis ha visitado la Ciudad Condal para enfrentarse ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Los blaugranas han conseguido imponerse a un Betis que no acaba de asentar los planes, finalizando el encuentro con el marcador 2-0. Tras acabar el duelo, Quique Setién ha hablado en rueda de prensa, no contento con el resultado obtenido.

Lo primero en comentar ha sido la actuación del líder del Barcelona, Leo Messi, diciendo que: “En cantidad de ocasiones siempre está en cualquier parte, aparece por cualquier zona. No tiene una posición fija, interpreta el juego según lo que requiera la situación. Podíamos esperar algo así".

El técnico ha analizado el partido, ya que al Betis le costaba llegar al área rival y perdía muchos balones que eran aprovechados por el rival: "No hemos concedido muchas ocasiones, no estoy contento porque esperaba mucho más de mi equipo con el balón. Se lo hemos cedido prácticamente durante esa fase del partido. Nos ha faltado un poco de valentía, hemos tenido muchas pérdidas, hemos regalado los primeros cinco o seis balones. Nos ha faltado jerarquía para tener más el balón, esperaba más"

Quique Setién sigue adelante en su proyecto, que aún no termina de cuajar. Tan solo es el primer partido, pero el técnico tiene clara su idea y cómo quiere llevarla a cabo: "Si tomamos como referencia los dos últimos partidos de pretemporada contra equipos de mucho nivel las sensaciones fueron mucho más positivas que las de hoy. Nos faltó precisión arriba para hacer algo más de daño, pero es un poco lo que pretendemos. Pero no es fácil, cuando te obligan a correr tanto, al recibir el balón estás cansado, no tienes ayudas... Hoy, desde luego, no hemos estado ni precisos ni valientes en ese sentido, no nos han dejado".

Sin embargo, el entrenador cántabro se ha mostrado positivo de cara a lo que queda por venir, ya que el Barcelona es un rival fuerte y era un partido difícil para comenzar: “Este rival no lo vamos a tener todos los días, nuestros mecanismos nos permitirán más posesiones y hacer más daño. Hoy, el miedo a dejar espacios y ser valientes con el balón nos ha cortado un poco todo lo que hemos trabajado. Hicimos muchas cosas durante la pretemporada y volveremos a hacerlas. Pero hoy no era fácil, un escenario importante que no ha permitido a los jugadores desarrollar todo su potencial".

Por último, ha hecho algún comentario sobre la segunda mitad, en la que la superioridad blaugrana quedaba reflejada ante los verdiblancos: "No hemos estado bien coordinados en la presión, algunos jugadores estaban muy cansados, habría tenido que hacer bastantes cambios más. Hemos querido ir adelante en la segunda parte, pero nos ha faltado capacidad y fuerza".