Sergio León: "Nos ha faltado un poco de tranquilidad en los primeros pases".

Imagen: Real Betis

Tras la derrota del equipo de Quique Setién en el Camp Nou, algunos jugadores salían a zona mixta para dar su opinión del encuentro. El primero en hacerlo fue el delantero cordobés, ex jugador de Osasuna, Sergio León.

Empezaba haciendo un análisis del partido: "Nos ha faltado un poco de tranquilidad en los primeros pases, de seguridad. Ellos han apretado bien, es el Barcelona. De tener el 1-1 en mi ocasión a pasar al 2-0. Jugar en este campo y encontrarte con el 1-0 en propia puerta e ir remando a contracorriente desde el principio es complicado. El asumir estos partidos así. Ellos han tenido varias ocasiones de Messi al palo y nosotros del 1-1 de mi ocasión hemos pasado al 2-0".

Justo después del primer gol del FC Barcelona, Sergio León tuvo una clarísima ocasión para poner el empate en el marcador, que erró debido a la lentitud con la que actuó en la jugada. Sobre esto decía: "Ha sido una jugada muy clara. He roto el espacio a la espalda de Mascherano y Umtiti. He visto al portero amagándome dos veces para salir. He pensado muchas cosas, incluso en chutar a la primera por encima del portero. La segunda vez que he visto que me ha amagado y se ha ido para atrás, he intentado controlar un poco hacia delante y golpear. El pase hacia delante se me ha quedado un poco corto y tampoco he visto a Mascherano que venía por detrás. Se ha tirado bien y le ha dado al balón. Hay que pasar página y pensar en el viernes contra el Celta para intentar sumar los 3 puntos".

Para acabar, mandaba un mensaje a la afición verdiblanca: "Intentaremos sumar los tres puntos contra el Celta. Será otro partido complicado, ya que ellos también vienen de perder al igual que nosotros. Estamos los dos con esa ansiedad de conseguir los tres primeros puntos y esperemos que sean para nosotros en nuestro campo".

Adán: "No hemos tenido ese pasito de personalidad para poder hacerlo en el Camp Nou" “Hemos tenido la desgracia de esos dos goles y luego ya se hace todo mucho más complicado”, apuntaba el guardameta madrileño Antonio Adán, tras la derrota por dos goles a cero en Barcelona. "Nos ha costado poner en el terreno de juego lo que el míster nos pedía. Un poco por todo: por el tipo de partido que es, por ser el primer partido, porque llevamos poco tiempo y por tener un rival como el Barcelona enfrente. Es verdad que ha habido momentos en los que lo hemos intentado. Quizás nos ha faltado ese pasito de personalidad para poder hacerlo aquí en el Camp Nou pero aun así hemos tenido ocasiones claras."

"Los primeros 35 minutos hemos estado bien. Defensivamente creo que habíamos estado perfectos porque el equipo ha estado cerrado. Ellos no estaban generando quizás demasiado peligro para lo que es el Barcelona. Estaba el partido más o menos controlado. Hemos tenido la desgracia de esos dos goles y luego ya se hace todo mucho más complicado", añadía el guardameta bético.