Guardado: "Tenemos la gran responsabilidad de darle una alegría a la afición"

Guardado con la camiseta del Real Betis Balompié.

Nombrado ya cuarto capitán del equipo, el centrocampista Andrés Guardado es uno de los jugadores con más peso en el vestuario verdiblanco. Tras el primer partido de liga, donde los béticos salieron derrotados del Camp Nou por un resultado de 2-0, el mexicano ha hecho autocrítica y ha reconocido en una entrevista concebida ayer a los medios oficiales del club heliopolitano que no estuvieron a la altura de lo que debían de haberlo estado.

El futbolista ha sido crítico: "todavía tenemos mucho por mejorar y por crecer". Sabe que el equipo puede dar más, jugar mejor y demostrar que la imagen dada ante el FC Barcelona no es la adecuada a seguir.

Guardado sacó lectura del partido tanto en lo negativo como en lo positivo. Coincidió con Quique Setién en que no tuvieron la suficiente valentía y personalidad para plantarle cara al rival. Sabían que era un estreno liguero en un escenario muy díficil y que tenían una misión complicada, pero la imagen tenia que ser intachable. "Cuando vas por debajo en el marcador empiezas a pensar más en no fallar que en hacer las cosas que debes hacer y en ser más precavidos y cuidadosos con la pelota. El resultado adverso consigue lo contrario, pierdes la confianza y no estás tan lúcido”.

Resaltó que era la primera vez que muchos jugaban los 90 minutos completos, motivo por el cual vió que habían demasiadas imprecisiones a nivel técnico y táctico. Aún así, el mexicano es optimista y ve en su equipo mucho margen de mejora: “Hay que ser mesurados en las cosas buenas y en las malas. En el fútbol ganas un partido y eres el mejor y cuando lo pierdes eres el peor. El fútbol se maneja así, pero el mensaje tiene que ser de tranquilidad, de que esto apenas empieza y el viernes veremos a un Betis diferente de lo que es vio ayer”

El centrocampista recalcó la soltura que tiene en el sistema de juego empleado por Quique Setién (4-1-4-1). Reconoció que tanto en la posición de '5' como de interior se siente cómodo y que dará su 100% para ayudar al equipo.

Su seriedad y su implicación en el terreno de juego ha sido algo que lo llevó a convertirse en cuarto capitán, algo de lo que también habló en la entrevista: “Como le dije al míster, que fue quien me preguntó y nombró capitán, voy a tratar de aportar lo que sé hacer sea capitán o no. Trataré de dar lo que mi experiencia me ha dado y los años de fútbol me han hecho vivir independientemente de ser capitán o no. Es un nombramiento más que tomo con mucha ilusión y responsabilidad, pero eso no me iba a quitar ni dar lo que puedo aportar al grupo como hombre de experiencia en el fútbol”.

Finalizó la entrevista con lo que para él es lo más importante en este proyecto: la afición. “48.000 socios… dime qué equipo tiene eso. Es algo que a los que venimos nuevos también nos da el aviso de a qué tipo de equipo venimos y la importancia que tiene el Betis. Venimos hablando en el vestuario desde hace tiempo del primer partido en casa, de lo que increíble que va a ser y la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros para darle una alegría a la afición”.