Feddal: "El Celta lo va a tener muy complicado"

Foto: RealBetis.

Zou Feddal ha pasado esta mañana por sala de prensa para repasar la actualidad verdiblanca, marcada por el partido de este viernes ante el Celta de Vigo, el primero de la temporada en el remozado Benito Villamarín.

Próximo rival: Celta de Vigo

En este sentido, el defensa marroquí ha reconocido que el equipo celeste es un rival de buen nivel, aunque confía ciegamente en hacer valer la condición de local.

''Tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido y estamos muy ilusionados.''

Notas el cariño de la afición cuando vas por la calle y no podemos defraudarles.

''Estamos ansiosos por hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos. ¿El Celta? Es un rival bastante bueno. Tiene un estilo similar al del Barcelona porque su entrenador ha estado toda la vida allí. Jugar al fútbol es su filosofía, lo hace bien y lo sabemos, pero aquí lo va a tener muy complicado con las ganas inmensas que tenemos de jugar en el Villamarín''.

La derrota en el Camp Nou

El ex del Alavés también se refirió al partido contra el Barcelona, en el que el Betis no ofreció ni mucho menos su mejor versión. ''No estamos contentos. Es un campo difícil para todos y era el primer partido de LaLiga, pero podríamos haber hecho muchas cosas mejor. Por lo tanto, nos toca aprender''. Preguntado por la falta de valentía que admitió Setién, Feddal no se mostró del todo de acuerdo. ''Intentamos jugar desde el principio, pero el Barcelona nos tapó las líneas. No creo que faltara valentía porque los compañeros van siempre a muerte. Hay que aprender de los errores para que el próximo no vuelvan a suceder''.

Compenetración con Mandi

No es ningún secreto que Feddal y Mandi han congeniado bien desde el primer día por motivos culturales y también estríctamente futbolísticos, ya que ambos juegan en la misma demarcación y forman la presumible pareja titular en el eje de la zaga. Si bien aún es pronto para saber si esa sintonía que demuestran en los entrenamientos y fuera del campo dará sus réditos en los partidos, Feddal se ha mostrado hoy optimista en este sentido. ''Me siento muy bien tanto con él y como con el resto de compañeros. Yo me adapto a todos e intentamos aprovechar las oportunidades que nos da el entrenador, pero sí es verdad que con Mandi me entiendo bastante bien''.

La salida de Pezzella

Con quien ya no podrá jugar es con Pezzella, que puso rumbo a la Fiorentina tras pedir salir al Betis. ''Al final cada jugador tomas sus decisiones y son respetables. A Pezzella lo he conocido poco tiempo, pero me ha parecido un gran tipo y una gran persona. Está claro que nos hubiese gustado que se quedara con nosotros, porque estuve poco tiempo con él, me cayó bien y es un gran jugador, pero ahora sólo puedo desearle toda la suerte del mundo''.

Su estilo de juego

Por último, Feddal recalcó que lo que le pide Setién no es tan diferente de lo que solía hacer en el Alavés. ''No sé por qué se dice eso. Es verdad que éramos un equipo más esperar y salir al contragolpe, pero otras veces también salíamos con la defensa alta porque nos lo exigía el míster. Para mí no cambia nada. Estar bien posicionados es algo táctico.

Queremos estar atentos, juntos y cubrirnos bien entre todos por si falla alguno.

"La adaptación está siendo buena y seguro que iremos a mejor''.