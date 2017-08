Google Plus

Setién: ''El ambiente será espectacular'' (Getty)

Quique Setién ha comparecido en la sala de prensa del Benito Villamarín en la previa del partido de mañana frente al RC Celta de Vigo. Ha hablado sobre la idea de juego que van adquieriendo los jugadores, sobre el compromiso de éstos y sobre la idea de juego del Celta. No menos importante es la ilusión que tienen por debutar ante la afición.

Debut en el Villamarín y errores pasados

El entrenador bético admite la ilusión por debutar en el Vilamarín: ”Todos estamos ilusionados. Un empleado me ha dicho que nadie sabe cómo será el estadio con la reforma, con mas gente que nunca, va a ser espectacular. Seguro que el ambiente será increíble. Se palpa la ilusión de la afición por la calle, y ellos van a ganar muchos puntos. Todo suma.''

''Es importante que todo el mundo esté apoyando, porque deben saber que el jugador se va a dejar el alma.”

Con respecto a la idea de juego y los errores en el Camp Nou, ha comentado que ”hemos estado viendo imágenes del partido contra el Barça y hemos tratado de convencer de que se quiten de la cabeza ciertos comportamientos que tenían en sus equipos, que se integren en la idea. Hay mucho que rescatar del partido, como por ejemplo,en defensa estuvimos fantásticos a la hora de replegar, pero nos falta ser más atrevidos con la presión y salir de nuestro campo.”

El rival, el Celta

No ha querido hablar demasiado sobre el rival de mañana, el Celta. Ha comentado que cuadro vigués ''es muy parecido a nosotros con algunos matices que nos diferencian. Les gusta el juego combinativo y quieren llevar la posesión.”

El estilo de juego

El míster ha querido dejar claro que su estilo no es único y que los jugadores deben amoldarse poco a poco: ”Es cierto que hay jugadores que tienden a hacer lo que hacían anteriormente, pero eso no se cambia de la noche a la mañana. El problema es que las cosas bien hechas, quizás no den para ganar. El otro día sin jugar bien tuvimos cuatro ocasiones claras y si las hubiéramos metido, hubiera dicho lo mismo sobre el juego. Hay cosas con las que estoy contento por cómo las llevan y eso requiere continuidad.''

La situación de algunos jugadores

La exclusión de Durmisi en Barcelona fue algo sorprendente y ha sido cuestionado por ello: ”Durmisi es un gran jugador. No ha tenido la continuidad que quisiéramos en pretemporada por problemas musculares. Riza está bien y jugará muchos partidos.''

''Quiero mantener a todo el mundo con las orejas tiesas.”

También fue preguntado por el estado de forma de Tello y la posible titularidad de Javi García: ”Tello está mucho mejor. Ha entrenado perfectamente esta semana, al igual que la pasada. Requiere su tiempo y seguramente, mañana no veamos su mejor versión. Le costará coger la forma y olvidar el problema que tuvo. Están todos para ser titulares, nunca os diré quién va a jugar antes de que lo sepan los jugadores.

Con respecto a Camarasa, el cual llegaba entre algodones al partido ha comentado que ha participado en el día de hoy con normalidad y que no tendrá problemas.