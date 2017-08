Google Plus

Análisis del Celta de Vigo: La elaboración por bandera. Foto: RC Celta

En el día de mañana a las 22:00 horas, el balón volverá a rodar en un Villamarín innovado y con unas 50.000 personas de espectadores. Nunca se vio una cosa igual en el santuario bético, que tras realizar un buen desembolso este verano, esperan disfrutar de un buen año en la parroquia verdiblanca. Sin embargo, este viernes, el Celta espera ser su verdugo. Un equipo que comparte ciertas similitudes, respecto al equipo de Quique Setién, pero que también contiene aspectos que les hacen ser muy peculiares en esta Liga Santander. A las esperanzadoras llegadas de Maxi Gómez, Jozabed y Lobotka, se les unen los jugadores que vuelven tras cesión como David Costas y Drazic. Estas incorporaciones, que quizás se espere alguna más, compensan las salidas de Bongonda, Madinda, Planas, Lemos, Señé, Pedro Martín y Marcelo Díaz.

No obstante, el cambio más mediático ha sido en el banquillo, ya que Juan Carlos Unzúe, se ha convertido en el primer técnico celeste, tras ser la mano derecha de Luis Enrique en el Barcelona. Para ello, sustituirá la figura de Eduardo "Toto" Berizzo, muy querido por la afición celtiña, donde ha dado un salto de calidad importante en lo deportivo y donde estuvo a punto de entrar en la final de la Europa League. Sin duda, desde la planta noble del Celta, quieren un desarrollo continuista del estilo de juego que vienen mostrando en los últimos años y el magnífico rendimiento que le está dando. Por ello, llega Unzúe, un técnico impregnado del "Can Barça" que busca obtener el mismo rendimiento que con el técnico argentino. No ha comenzado con mucha suerte, ya que cayó por dos goles a tres la semana pasada ante la Real Sociedad. Sin embargo, se dejaron ver detalles sobre el fútbol atractivo que propone y lo que hará para llevarse los tres puntos del Villamarín.

Su formación es un 4-3-3

Respecto a lo que viene alineando y lo que mostró la semana pasada en Balaídos, su formación es indiscutible y el 4-3-3 es innegociable. Con una salida de balón desde el portero, al igual que el Betis, comienzan a crear jugada hasta llegar a la zona creativa del campo. De hecho, en el primer tanto, el meta Sergio Álvarez sirvió en bandeja a Oyarzabal para que hiciera el gol del empate, tras un mal pase. Al igual que Berrizzo, sigue optando por los laterales largos como Jhonny y Hugo Mallo. En la zona ancha del terreno de juego, Radoja con la condición de "box to box" se encarga de hacer el trabajo defensivo de la media, acompañado de Wass y Jozabed, que le dan el toque de creación en la "sala de máquinas". Por último, al igual que hace Setién, dispone de bandas a pierna cambiada. En este caso, se tratan de Sisto y Aspas. Este último es una peculiaridad, ya que con Berizzo jugaba más arriba. Pero esto se debe a que esta temporada, se ha hecho un esfuerzo importante por Maxi Gómez y ya está demostrando su valía, ya que pese a no poder evitar la derrota de su equipo, hizo un doblete a la Real. Por último, cuenta con un banquillo corto pero aseado, donde se espera mucho del joven Lobotka y goza del punta Beauvue. Ambos equipos cuentan con dos bajas importantes, los béticos no podrán ver el debut de Boudebouz, mientras que los celestes tendrán que tener paciencia con la vuelta de Guidetti.