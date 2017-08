Previa RB Linense - Betis Deportivo: en busca de la confirmación en un duro feudo

Google Plus

Los hombres de Juan José Romero viajarán a la Línea de La Concepción (Cádiz), para intentar sumar los primeros tres puntos del filial bético a domicilio, en su retorno a la Segunda División B. Para ello, tendrá que superar a la Balona con el fin de confirmar las buenas sensaciones transmitidas en la primera jornada. Cabe recordar que el Betis Deportivo se sitúa líder tras vencer por cuatro a uno al Lorca. Por otro lado, el conjunto linense espera sumar su primer triunfo esta temporada, tras empatar en la primera jornada ante el Badajoz. Esta campaña volverá a presenciarse un auténtico clásico en la categoría de bronce del fútbol español.

Ganar para ilusionarse

Los locales quieren comenzar a sumar de tres en tres para poder vivir un año tranquilo y, por qué no, soñar con los puestos de play-offs de ascenso. Los blanquinegros llevan varias temporadas manteniéndose en la Segunda División B, e incluso, coqueteando y participando en los play-offs de ascenso a la categoría de plata. Concretamente, en 2009 fue su retorno a la categoría y en 2012 luchó por ascender a la Liga 1|2|3. Para la Balompédica se presenta una temporada ilusionante, ya que han llegado hasta diez futbolistas nuevos, mientras que han salido otros. Hay que destacar las llegadas de Cuero que militó en el Cádiz CF, o las cesiones de Carrión y Abenza, que llegan del Nástic y Almería, respectivamente. Por contra, salidas como la de Canario también han sido importantes para el cuadro de Julio Cobos.

En cuanto a lo futbolístico, la Balona sumó un meritorio punto en Badajoz, ya que pese a ponerse por delante en el marcador se quedaron con diez jugadores antes de la primera media hora de juego. Sin embargo, valió el tanto de Sergio Molina para sumar el primer punto en esta temporada lejos de La Línea. De hecho, el mediapunta malagueño es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo gaditano. A sus 33 años está viviendo una segunda juventud y su llegada entre líneas beneficia, y mucho, al estilo de juego que propone Julio Cobos. No obstante, pese a estar con uno menos desde muy temprano, estuvieron a punto de llevarse los tres puntos. Los extremeños no fueron capaces de empatar hasta que faltaban 15 minutos para que el colegiado señalara el final del choque. Ahora esperan la visita del filial verdiblanco con el objetivo de dar una alegría a su público.

Demostrar que no es un espejismo

Al otro lado del campo se encontrará el Betis Deportivo, líder provisional de la categoría. Aunque no deja de ser anecdótica está situación, los de Juan José Romero vencieron y convencieron ante el Lorca, la pasada semana en la Ciudad Deportiva Luis Del Sol. Un contundente 4-1 respaldó el buen partido de los béticos. Además, el Betis Deportivo goza con la peculiaridad de que la semana pasada no debutó ningún fichaje, ya que solo ha realizado uno hasta al momento. Al parecer, según varios medios, Liberto Beltrán del Elche, puede estar cerca de ser la segunda incorporación, tras Sergio Tienza, exportero del Extremadura. Sin embargo, el técnico del filial no ha tenido reparo de subir a jugadores del División de Honor, donde destacan Roberto (por encima de todos), Irizo o Meléndez. A este grupo de prometedores futbolistas se les unen los goleadores habituales; Loren Morón (hizo doblete) o Aitor Ruibal, y la creatividad de Julio Gracia o la capacidad defensiva de Dan Ojog.

En definitiva, se trata de un equipo muy compensado y comprometido, en el que se necesitan fichajes, o al menos eso manifestó su técnico en la rueda de prensa postpartido de la semana pasada. Los béticos esperan vivir un año tranquilo y seguir sumando puntos para mantenerse en lo más alto de la clasificación. En momentos optimistas como los que vive el filial heliopolitano actualmente, no viene mal recordar que el técnico de Gerena destacó que iba a hacer que el Betis Deportivo estuviera en dos temporadas en Segunda División. Esto gana más mérito, si cabe, porque lo comentó cuando el equipo descendió a Tercera División, en un año desastroso con Juan Merino al mando y donde él poco pudo hacer. Ahora continúa poniendo piedras en la construcción de un equipo muy prometedor y que ya no cuenta con jugadores como Narváez o Francis que han dado el salto con el primer equipo.

Otro caso peculiar es el salto de César de la Hoz, que se debate entre una cesión y el primer plantel, ya que Setién sigue valorando. Sea como fuere, el capitán de la temporada pasada en el filial, no regresará a las órdenes de José Juan Romero, porque este considera que ya ha dado el salto. En conclusión, se espera un partido de alturas en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción.

Posibles alineaciones partido RB Linense vs Betis Deportivo