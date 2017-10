Ahora sí, está de vuelta

Foto: LaLiga

Quedan horas para que finalicen los encuentros internacionales. En algo más de doce horas sabremos que selecciones se llevarán los últimos billetes para Rusia. Y entre todo este jaleo de si Argentina si o Argentina no, que si mundial sin Messi o mundial con Messi, el Real Betis afronta este inicio de semana con la enfermería más vacía.

Con el domingo y el Valencia en el horizonte, la plantilla se va reestructurando poco a poco. Con los internacionales incorporándose de manera intermitente y los lesionados abandonando el gimnasio y pisando el césped de la ciudad deportiva. Y es que la enfermería de Heliópolis no ha tenido descanso desde que comenzó la temporada, y todavía sigue sin tenerlo.

A la lenta e interminable recuperación de Boudebouz, hay sumarle la lesión que sufrió el centrocampista Javi García en San Sebastián. Tras muchas pruebas el murciano se perderá como mínimo los dos próximos partidos (Valencia y Alavés). Un Javi García que desde que se incorporó al grupo ha sido un fijo en los onces de Setién y pieza clave en el nuevo sistema de juego. A ver qué solución propone el cántabro para los siguientes partidos.

Pero no todo son malas noticias, es más, está semana Setién podrá contar ya con el recuperado Víctor Camarasa (lesionado desde el partido del Villarreal) y con el extremo Joel Campbell. El tico no ha disputado todavía ningún minuto, ya que aterrizó lesionado. Setién debe estar loco de contento por poder utilizar la última incorporación del mercado. Un jugador del que se espera que aporte mucho. Aunque tal y como está Joaquín, es muy difícil que Campbell le quite el puesto, pero por lo menos supondrá poder darle descanso al gaditano, que sufre un desgaste físico tremendo cada vez que salta al campo. Esta vez será difícil acertar el once por el que apostará Setién el próximo domingo.