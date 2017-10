¿Cómo le fue al Betis ante el Valencia la temporada pasada?

Google Plus

Foto: LaLiga

Real Betis y Valencia vuelven a verse las caras este domingo en el Benito Villamarín. Dos equipos que han empezado bastante bien la temporada se cruzan en el que se prevé que sea uno de los mejores duelos de la jornada.

Los chés han recuperado a su máximo goleador, Zaza, que había tenido que abandonar un partido amistoso jugado la semana pasada en muletas con problemas en su rodilla. El Betis sigue contando con Sergio León y Sanabria que, con 4 goles cada uno, tienen ganas de seguir perforando porterías rivales.

El Valencia de Marcelino llega invicto al feudo bético, que aún no ha cedido ningún punto esta temporada.

Ganó por la mínima en Mestalla

La pasada campaña Betis y Valencia comenzaron enfrentándose, al contrario que este año, en Mestalla. Los béticos visitaban Valencia en la jornada 3 del campeonato, con Gustavo Poyet en el banquillo. El uruguayo no había conseguido hacerse con la victoria, y llegaba al partido con un único punto, el conseguido ante el Deportivo de La Coruña en casa.

Los verdiblancos consiguieron su primera victoria de la temporada en un partido agónico, con un gol de Rubén Castro en el 90', con el que el canario firmaba su primer doblete de la temporada y ponía el tercer tanto bético en el marcador. Los otros goles llegaron de las botas del propio canario (min. 38) y Joaquín (min. 54); por parte del Valencia, fueron Rodrigo, en el 75`, y Garay en el 78`los que anotaron.

El, por entonces, técnico bético presentaba un once con Adán en portería, Pezzella y Mandi en el centro de la zaga con Durmisi y Piccini en los laterales; el centro del campo era para Petros, Brasanac y Fabián, con Alegría, Rubén y Joaquín en punta de ataque.

Solo 5 jugadores de los mencionados podrán repetir en el Villamarín este año. Esto es uno de los síntomas del cambio en el Betis, que desde la llegada de Setién y con los refuerzos llegados en verano: convence, juega y gana. También entraron en aquel partido Felipe Gutiérrez, Musonda y Zozulya, cuyos destinos y el del Betis se separaron hace ya algún tiempo.

Un cambio parecido al bético es el que vive el equipo valenciano.

Con la llegada del Marcelino García Toral las cosas comienzan a ir mejor a los chés. Además los fichajes han hecho que el equipo de un salto de calidad y olvide el comienzo de temporada de años anteriores, en el que las cosas no iban muy bien.

Empate sin goles en el Villamarín

Corría la jornada 22 cuando el equipo ché dirigido por Voro visitaba el Benito Villamarín.

Dos equipos con necesidades paralelas para alejarse de la zona de descenso a la división de plata buscaban tres puntos en un partido en el que ninguno de los dos se atrevió a nada.

Ambos equipos se enfrentaban en un partido donde los locales, ya dirigidos por Victor Sánchez del Amo, fueron ligeramente superiores pero no encontraron recompensa debido a la falta de gol.

Una primera parte intensa, con ocasiones para ambos y polémica, con más de un reclamado penalti por cada equipo. El buen fútbol llegaba por momentos pero los goles se hacían esperar, tanto que los asistentes béticos se marcharían de estadio sin presenciar ningún tanto.

En la segunda parte, la intensidad fue mucho mejor. Pocas ocasiones, salvo alguna clara para los verdiblancos, fue lo único destacado del partido.

El Betis fue mejor, pero faltó puntería algo que, por suerte, no echa de menos este año