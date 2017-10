Previa Betis Féminas - Real Sociedad: Con hambre de gol

Google Plus

Imagen; Real Betis

La Ciudad Deportiva Luis del Sol acogerá mañana a las 10.45 el duelo entre Betis Féminas y Real Sociedad. Necesidades paralelas para ambos equipos, que buscan una victoria con la que consigan aumentar sus aspiraciones.

Las txuriudines llegan a Sevilla sin haber conseguido ninguna victoria, con 5 derrotas en 5 jornadas que las colocan como farolillo rojo en la clasificación. Las verdiblancas por su parte suman 2 victorias en las 5 primeras jornadas, aunque vienen de encajar una dura derrota en Albacete (4-1). Llegan a la sexta jornada con 6 puntos que las colocan decimoprimeras en la clasificación, cinco puntos por encima del descenso.

Las de María Pry llegaron en buena dinámica al último partido de Liga, pero una dura derrota ante el Fundación Albacete, que sentó como un mazazo, hizo que las ilusiones de aspirar alto de desmoronaran. Las verdiblancas buscaran en casa seguir aumentando su casillero para que el objetivo marcado se consiguiera lo antes posible.

Las chicas de la Real en cambio llegan a Heliópolis en busca de los primeros puntos de la temporada. Las de Juanjo Arregi tienen la necesidad de inaugurar su casillero. Pese a no haber conseguido ningún punto, las txuriurdines no tienen mal estilo de juego, y en años anteriores no ha sido un equipo fácil de derrotar.

Vencer y convencer

Las de María Pry tienen la obligación de buscar la victoria en casa ante el aliento de los aficionados verdiblancos. Pese a que en la última fecha en la ciudad deportiva Luis del Sol las pupilas de María Pry ganaran 1-0 al Zaragoza con gol de Priscila, las verdiblancas no llegaron a convencer. Les está costando encontrar la regularidad que les permita alzar puestos en la clasificación y es algo que debe empezar a aparecer este fin de semana. Ganar en casa significaría reponerse de la dura derrota en Albacete y despejar las dudas que ayuden al equipo a seguir creciendo.

Pese a que llegue como colista a Heliópolis, la Real Sociedad es siempre un rival duro que cuenta con jugadoras de gran nivel. Por lo que las de Maria Pry deben ponerse el mono de trabajo y pensar desde el minuto 1 en buscar la victoria.

La incógnita se encuentra en la formación que utilizará María Pry. La siempre partidaria del 5-3-2 se ha visto obligada, tras las derrotas de su equipo, a cambiar su esquema de juego a un 4-4-2. Además la preparadora sevillana ha podido recuperar a la centrocampista Marta Pérez, quien ya ha superado sus molestias musculares.

Levantar cabeza

Si el equipo local busca reponerse de la derrota en la pasada jornada y volver en casa a la senda de la victoria; las visitantes necesitan hacerse con la primera victoria de la campaña. El equipo de Juanjo Arregi llega con hambre de puntos en su visita al feudo verdiblanco.

Las donostiarras tenían un comienzo de liga complicado, enfrentándose a equipos de la talla del FC Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia, algo que no ha favorecido a las de San Sebastián para no estancarse en los puestos finales de la clasificación.

Buscando el gol

Lo de anotar tantos es algo que ni las béticas ni las donostiarras llevan muy bien esta temporada. 5 jornadas han pasado desde que comenzó la Liga Iberdrola y la suerte de ambos equipos ha sido mínima.

Por parte de las pupilas de María Pry, las porterías rivales solo han sido perforadas en 4 ocasiones. Priscila es la máxima anotadora verdiblanca con tres tantos, al que se suma el anotado por la centrocampista Bea Parra con el que las verdiblancas consiguieron ante el Levante el primer triunfo de su temporada. En cambio, la guardameta bética ha tenido que recoger el balón del fondo de sus redes en 7 ocasiones.

Las txuriurdines tan solo han anotado dos goles en esta campaña: el primero en la jornada 3 ante el Madrid CCF, y el segundo, la pasada jornada, ante el Granadilla. Además, al igual que las verdiblancas, han tenido que reponerse de 7 goles anotados en su contra.

Posibles alineaciones