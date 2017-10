Setién: ''Pensaba que este partido nos iba a dar una medida bastante real de nuestras posibilidades''

Google Plus

Quique Setién hablaba en rueda de prensa tras su primera derrota en casa frente al Valencia / Foto: www.realbetisbalompie.es

Después de perder el primer partido en casa y encajar el resultado más duro de la temporada, un 3-6 frente al Valencia, el técnico del Real Betis, Quique Setién, ha respondido en rueda de prensa a todas las preguntas de los periodistas presentes en la sala de prensa del Benito Villamarín.

Setién declaraba que tanto el equipo como él estaban afectados por una derrota tan contundente en casa, y que aunque se enfrentaban frente a un rival que pasa por un gran momento, podrían haber evitado algunos de los goles que les ha marcado el Valencia. “Pensaba que este partido nos iba a dar una medida bastante real de nuestras posibilidades porque nos enfrentábamos a un gran equipo que está en un gran momento”, aclaraba el técnico.

“Tratamos de mejorar el aspecto defensivo"

Sobre los goles encajados tanto en el este partido como en el anterior frente a la Real Sociedad, que finalizó 4-4, el técnico piensa que tienen que mejorar en defensa, pero que aún así el equipo también es capaz de llegar y encajar goles. “Tratamos de mejorar el aspecto defensivo y es una parte importante que hemos tenido muy en cuenta, pero a veces nos planteamos los partidos creyendo que podemos hacer más de lo que luego hacemos”, declaraba Setién.

Respecto al rival, el Valencia CF, Setién dijo que se trata de un equipo muy bien ordenado en defensa que cuenta con unos jugadores muy fuertes en estas posiciones, por lo que no es fácil hacerle daño en ese sentido. “Es un equipo muy equilibrado y sabe salir a la contra y aprovechar los espacios”, sentenciaba.

“Tengo que destacar que con el 0-4 el equipo ha ido a apretar arriba y ha insistido"

El técnico analizaba el partido, pues piensa que el equipo ha tenido la capacidad de llegar al área rival, pero no ha conseguido finalizar las jugadas hasta que se han visto apurados con 4 goles. “Tengo que destacar que con el 0-4 el equipo ha ido a apretar arriba y ha insistido. Hemos provocado un error del rival y hemos llegado a estar 3-4 durante algunos minutos y con opciones. Luego ha habido un error que nos ha costado el quinto y ahí todo se ha complicado”, sentenciaba.

Respecto a la salida de balón y el desplazamiento en largo de su equipo, Setién piensa que hay veces que lo han hecho bien, pero otras que deberían haber mantenido el balón han jugado en largo. “Tengo que analizar el partido con detenimiento, pero lo que buscas contra el Valencia atrás es superar las líneas y aprovechar los espacios que dejan cuando van arriba a apretar. La salida la hemos hecho bien, pero el Valencia es un equipo que repliega bien y rápido”, explicaba el técnico.

"Sabíamos que si ganábamos nos podíamos meter en puestos de Champions League, pero el deseo es una cosa y la realidad es otra"

También le han preguntado sobre la opción de volver a poner a Guardado en el mismo sitio frente al Alavés, a lo que Setién ha respondido que sí es posible, pues para él el hecho de que este haya jugado ahí no ha influido de manera determinante en la derrota, ha sido cosas más generales las que han influido hoy. “Eso no es lo importante, sino analizar en las cosas en general y no por los errores puntuales de un jugador o los aciertos para ganar o perder un partido”, aclaraba.

Sobre el primer partido de Campbell, el técnico ha declarado que todavía no está en su mejor momento, pero que ya se han podido ver cosas buenas como el golpeo y la calidad de con la que ha definido al meter su gol. “Contaremos con él a medida que vaya avanzando y le vayamos viendo esa progresión como haremos con cualquier otro compañero. Tenemos en esa posición a varios jugadores que están en un buen momento. Estoy contento porque esto indica que va a haber competencia de verdad y voy a tener alternativas”, declaraba Setién.