Campbell: "Marcar siete goles y solo obtener un punto es complicado".

Foto: LaLiga

Partido contra el Valencia. Siguiente: Alavés.

"Al final esto es un todo, los 11 que están en el campo tienen que atacar y defender". En lo que al partido frente al Valencia respecta, Joel ve la necesidad de corregir aquellos errores que se cometieron, pero también de seguir haciendo bien las cosas que bien se hicieron. No se esperó nunca que su “debut” fuera, entrando al campo con un 0-4 en el marcador, pero se siente feliz por la oportunidad que le dio Setién y por haberla aprovechado con un gol y una asistencia, aunque no las valora tanto ya que al final no sirvieron para obtener ningún punto. En cuanto a los problemas defensivos el tico comentó: "Si vemos los goles que ha marcado el equipo también vienen desde atrás. Los defensas también son parte de esos goles y si nos meten, los de arriba tenemos que presionar. Al final esto es un todo, los 11 que están en el campo tienen que atacar y defender". Además afirmó que contra el Alavés hay que jugar de la misma manera que juegan contra los demás equipos. Fiel al estilo de Setién.

Regreso al Real Betis

Vale que han pasado cinco años desde que el delantero tico se vistió por primera vez de verdiblanco, y que solo completo un año, pero Campbell fue feliz. Tanto que siempre ha dicho que quería regresar, y ahora que está de vuelta, derrocha felicidad por los cuatro costados. Está muy contento con el trato recibido en el club y por parte de la afición. Además confesó que le encanta Sevilla.

Lesión y Rusia 2018

Campbell habló sobre su lesión y lo mal que lo ha pasado durante estos tres meses. Tres meses en los que ha aprovechado para mejorar en el aspecto físico. Por otro lado se siente muy agradecido por la confianza que el Betis depositó en él en su cesión, aún sabiendo el club que vendría lesionado. Por último se mostró muy feliz tras la clasificación de Costa Rica para el Mundial, al que espera ir, tras completar una gran campaña con el Betis.