La tercera equipación verá la luz este fin de semana. Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Al parecer, el conjunto verdiblanco acabará luciendo tres equipaciones en la presente campaña, pese a que el plan inicial de Adidas con todos los equipos que viste (salvo los "grandes") es la de tener solo dos camisetas. En el caso del club bético, la primera equipación es verdiblanca, más blanca que verde. Mientras, la suplente es verde entera. La tercera zamarra tendrá que ser diferente a estas, concretamente será de color negra. Apunta a que será similar a la de Antonio Adán. No obstante, este fin de semana se saldrá de dudas.

Gracias a la cantera

Como curiosidad, esta decisión no ha sido por marketing ni por estrategia empresarial, ni si quiera por gusto, sino por necesidad. Realmente, al primer equipo no le ha afectado los colores de su camiseta cuando juega de visitante ni le afectará, al menos en liga. Sin embargo, los equipos de la cantera si están dejando una imagen paupérrima cuando juegan lejos de la CD Luis Del Sol. Claros son los ejemplos del Betis Deportivo en Villanovense, que tuvo que vestir con la camiseta suplente del rival y la de equipos mas inferiores, donde los petos comienzan a tener cada vez más protagonismo.

Sin embargo, aunque esto parezca una obviedad, el club no se ha pronunciado. Aún no se sabe si saldrán a la venta, si el primer equipo la va a utilizar o como será la elástica, ya que tan solo se conoce el color. Habrá que esperar si finalmente, los pupilos de Quique Setién acabará luciendo la elástica negra, camiseta no muy común a lo largo de la historia heliopolitana. Entrando en interpretaciones, posiblemente no habrá sido la mejor imagen en cuanto a la estética de los de La Palmera, pero la opinión de la afición y el tiempo, son los que dictarán sentencia, sobre un tema necesario.