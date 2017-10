Previa Real Betis - Deportivo Alavés: volver a la senda del triunfo

El curso pasado el Real Betis cayó de forma estrepitosa ante el Alavés en casa | FOTO: Real Betis

Ambos conjuntos llegan a este partido con la necesidad de hacerse con los tres puntos, si bien sus motivos son del todo distintos. En el caso del conjunto local, los verdiblancos quieren aferrarse a la parte alta de la clasificación y no dejarse más puntos en la lucha por los puestos europeos. En cambio los babazorros, con tan solo tres puntos en su casillero, necesitan empezar a sumar de tres en tres con más asiduidad para no hundirse en el pozo del descenso.

Superar el tropiezo che

Después de seis temporadas, el Real Betis volvería a encadenar tres victorias consecutivas. Deportivo, Real Madrid y Levante fueron las víctimas de un crecido conjunto verdiblanco. Por si no fuera poco, el punto obtenido en su visita a Anoeta situaría a los béticos en puestos europeos gracias a una racha de cuatro encuentros sin conocer la derrota. Su próximo rival sería el Valencia de Marcelino, uno de las revelaciones de la presente campaña. Por desgracia, el equipo che demostró que el rendimiento ofrecido hasta ahora no ha sido fruto de la casualidad y le endosó un contundente 3-6 a los de Quique Setién. Si bien el Benito Villamarín sufriría la primera derrota de la temporada y los heliopolitanos se quedarían sin poder igualar a puntos en la clasificación a Sevilla y Atlético de Madrid, la afición bética no se fue del todo descontenta. Nadie puede quedar satisfecho tras semejante goleada, pero la lucha y el no darse por vencido que demostraron los jugadores locales ante el Valencia fue un hecho digno de admirar por los seguidores verdiblancos. A punto estuvo el Real Betis de remontar el 0-4 visitante en cinco minutos de locura futbolística sobre el verde del coliseo heliopolitano. La entrada de Joel Campbell, que debutaba esta temporada con la elástica de las 13 barras, dio otro aire al equipo; el tico se echó el equipo a la espalda para hacerse soñar a los suyos con una épica nunca antes vista. Por lo tanto, a pesar del mucho trabajo (sobre todo a nivel defensivo) que tiene por delante el técnico cántabro, no todo fueron malas noticias para el Real Betis.

De cara al encuentro frente al Deportivo Alavés, Quique Setién parece haber recuperado importantes efectivos. El primero y más fundamental, Javi García. El ex del Zenit, que tuvo que ser sustituido en la segunda parte del partido disputado ante la Real Sociedad, ha acortado los plazos en su proceso de recuperación y se espera que, si no surge ningún imprevisto, entre en la lista de convocados para este sábado. Tal y como dio a conocer el club verdiblanco en el parte médico, el murciano se ausentaría durante los dos partidos posteriores al de los txuri-urdines. Sin embargo, el centrocampista del Real Betis pondría la nota positiva en la sesión de entrenamientos del pasado jueves al completar con total normalidad junto al resto de sus compañeros todos los ejercicios. La posible vuelta de una de las piezas fundamentales en el esquema del míster tras ser baja en un partido en el que se le echó mucho en falta es una noticia positiva, pero no la única. Ryad Boudebouz, uno de los fichajes más sonados en el verano bético, también ha recibido el alta médica tras someterse las últimas semanas a un plan específico de trabajo y podría tener minutos frente al Alavés. El argelino ya jugó ante Levante y Real Madrid, pero el jugador declaró haberse resentido de la lesión de rodilla con la que llegó a Sevilla y prefirió ponerse físicamente a punto antes de entrar en los planes del entrenador. La única duda que baraja a día de hoy Setién es la del lateral izquierdo. Riza Durmisi, habitual titular en lo que va de campaña, se lesionó tras el último encuentro de LaLiga y el cántabro deberá decidir quién será el encargado de suplir al danés. A pesar de contar con Alin Tosca y Rafa Navarro en el primer equipo, el canterano Carlos Redruello parece partir con ventaja.

La esperanza es lo último que se pierde

Poco o nada se está pareciendo la temporada 2017/2018 del Deportivo Alavés al curso pasado. El equipo que, a manos de Mauricio Pellegrino, llegara a la final de la Copa del Rey y terminara la campaña como noveno clasificado tras ascender de categoría, tan solo suma una victoria en lo que va de año. Las malos resultados y el deficiente juego del equipo le terminaron por costar el puesto a Luis Zubeldía, técnico elegido por la directiva durante el verano para tomar las riendas del proyecto vitoriano tras la marcha de Pellegrino. Su sustituto, el ex seleccionador de Albania, Gianni De Biasi, hizo buena la frase "entrenador nuevo, victoria segura". Los alavesistas consiguieron los primeros tres puntos de la temporada en un crucial partido frente al Levante. Sin embargo, 15 días más tarde, la situación del conjunto babazorro volvió a torcerse. Una nueva derrota, en este caso como local ante la Real Sociedad, mandó al Alavés a la posición 19ª de la tabla, tan solo por delante del Málaga. El pobre bagaje goleador del equipo vasco, que no logró anotó su primer tanto hasta la quinta jornada frente al Real Madrid, está siendo su principal lastre. Pero los babazorros no están ni mucho menos dispuestos a rendirse tan pronto, por lo que tratarán de darle la vuelta a la situación en las próximas jornadas con la llegada del nuevo técnico, el cual tratará de motivar a sus jugadores y dar un aire distinto al equipo.

Para la ocasión, De Biasi no podrá contar con Laguardia ni Héctor Hernández, ambos todavía en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Otro de los hombres fundamentales del equipo, como es Ibai Gómez, sigue siendo duda de cara al sábado; el bilbaíno sufrió un golpe en la rodilla en el último partido de LaLiga. Por su parte, uno de los jugadores que estaba llamado a ser referente en el Alavés esta temporada está prácticamente recuperado. Bojan Krkic declaró en la previa del partido: "Me encuentro cada vez con mejores sensaciones. El sábado pasado jugué minutos y cada vez estoy mejor". El ex del FC Barcelona puede tener minutos en el Benito Villamarín e ir entrando poco a poco en la dinámica del equipo. Lo que sí es seguro es que el técnico italiano sacará de inicio a Pedraza y Munir, sus dos principales armas. Los canteranos de Villarreal y Barcelona respectivamente parecen haber dado un paso al frente en las últimas semanas, sintiéndose cada vez más importantes desde su llegada a Vitoria. Por otra parte, De Biasi deberá haber buscado durante la semana soluciones a la fragilidad defensiva de cara al partido frente al Real Betis; este sábado el Alavés, que ha encajado gol en todos sus partidos menos uno, visitará el quinto equipo más goleador de LaLiga Santander (17 goles a favor tienen los verdiblancos).

El siempre complicado Deportivo Alavés

Dejando a un lado las dinámicas con las que llegan ambos conjuntos a este choque, los Real Betis-Alavés han sido históricamente encuentros sin un claro dominador durante el siglo XXI. De los seis partidos que heliopolitanos y alavesistas han jugado en Sevilla, los visitantes se han llevado los tres puntos en tres ocasiones. Mientras tanto, los dos triunfos cosechados por los verdiblancos se remontan varias temporadas atrás. El único empate conseguido entre ambos conjuntos en lo que va de siglo tuvo lugar en la jornada 17 de la campaña 2002/03, con un 2-2 en el marcador.

El curso pasado el equipo entonces dirigido por Mauricio Pellegrino venció a los verdiblancos con un contundente 1-4. Los babazorros, que salieron al Benito Villamarín con un once plagado de suplentes en vistas de la final copera, remontaron en diez minutos el gol inicial de Rubén Pardo. Dos años atrás, con los dos equipos en Segunda División, el Alavés también consiguió imponerse en el coliseo bético. La primera de las tres victorias del conjunto vasco llegaría en la jornada 34 de la 1999/2000 frente a un Real Betis que terminarían descendiendo.

Aunque dos temporadas más tarde el cuadro bético vencería al Alavés con un solitario gol de Joao Tomás en su regreso a la máxima categoría del fútbol español, la última vez que el equipo de las 13 barras se llevó los tres puntos frente a los babazorros fue en la 2005/2006. Por aquel entonces Serra Ferrer, actual vicepresidente Deportivo del Real Betis, se sentaba en el banquillo del Benito Villamarín. Por lo tanto si los locales no quieren que los tres puntos viajen a Vitoria no deberán despistarse este sábado ante un rival que siempre le ha puesto las cosas difíciles en casa.

Posibles alineaciones