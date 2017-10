Google Plus

Previa Córdoba B - Betis Deportivo: el momento de hacerse fuerte fuera de casa. Foto: Real Betis

El Betis Deportivo visita este sábado el Arcángel, con el fin de sumar sus primeros puntos lejos de la Ciudad Deportiva Luis Del Sol. Para ello, los verdiblancos tendrán que doblegar a un Córdoba B que llega con urgencias y la necesidad de sumar tres puntos para hacerse fuertes en casa. Pese a ser la jornada diez, un triunfo se antoja clave para ambos cuadros, puesto que la clasificación está muy apretada y una victoria le puede dar un respiro a sendos clubes.

Prohibido "coquetear" con el descenso

Tan solo un punto diferencian a ambos filiales en la tabla. Sin embargo, los béticos están tres posiciones por encima de los cordobeses y es que este inicio de campeonato, el grupo IV de Segunda B está destacando por su igualdad. Concretamente, diez puntos es la diferencia entre el líder de la categoría y los puestos de descenso. Por ello, el filial blanquiverde se quiere distanciar de los puestos bajos de la clasificación, ya que está dos puntos por encima del descenso y no puede fallar ante un rival directo. Además, el equipo de Jorge Romero solo ha ganado un encuentro como local y un triunfo se antoja obligatorio para su equipo esta semana.

Victoria del Córdoba B ante el Murcia. Foto: Real Córdoba

El hijo de Setién milita en el Córdoba B

No obstante, dentro de la situación complicada en la clasificación, los blanquiverdes solo han perdido en dos encuentros y antes de caer en Badajoz, consiguieron una racha de cuatro partidos consecutivos sin caer. Sin lugar a dudas, su hombre referencia es David Moreno que suma tres tantos en este comienzo del curso. Además, como curiosidad, Laro Setién (hijo de Quique) milita en el Córdoba B, llevando la manija del cuadro andaluz. Los cordobeses esperan aumentar la sangría bética fuera de casa y sumar tres puntos importantes que les aúpen en la tabla.

La tarea pendiente de J.J. Romero

Por otro lado, el filial heliopolitano llega a la ciudad califal con el único objetivo de sumar su primer triunfo fuera de casa o lo que es lo mismo, sus primeros puntos como visitantes. El Betis Deportivo ha perdido en todas sus salidas, dando diferentes versiones en el terreno de juego. La mejor fue la semana pasada en el estadio del Villanovense, donde los pupilos de Juan José Romero cayeron por la mínima y no lo merecieron. Tras empatar a cero en casa ante un rival de altura como el Mérida, los béticos quieren hacer bueno este punto y ganar en El Arcángel. El filial verdiblanco se sitúa en decimosegunda posición a tres puntos del descenso y a cuatro de puestos de Play-Offs de ascenso.

Gol de Aitor Ruibal. Foto: Real Betis

El Betis Deportivo estrenará nueva equipación

El míster del Betis Deportivo, aún no ha oficializado la lista de convocados para viajar a Córdoba, pero ya se conocen varias bajas y regresos. En el apartado de ausencias, Roberto se encuentra convocado con la selección Sub-17 y Narváez (sigue teniendo ficha de filial) ha sido convocado con el primer equipo ante el Alavés. Sin embargo, la baja más reseñable es la de Redru que parece que no viajará a Córdoba, pero tampoco ha sido convocado con el Real Betis. El lateral sevillano apunta de titular para el duelo copero del próximo martes en Cádiz.

Pero J.J. Romero también tiene buenas noticias, puesto que podrá contar con Francis (no jugará con el primer equipo) y con Junior que volverá a vestirse de corto, tras lesionarse en pretemporada. Además, el Betis Deportivo estrenará este sábado en Córdoba la tercera equipación. Betis y Adidas no tenían pensado sacarla definitivamente, pero la paupérrima imagen en Villanueva de la Serena, donde el filial tuvo que jugar con la equipación visitante del equipo local, ha demostrado que en Córdoba no pueden vivir la misma situación.

Posibles alineaciones: