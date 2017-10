Quique Setién: ''Hemos ganado y estamos contentos, pero no satisfechos''

Imagen: Real Betis

El Real Betis vuelve a retomar la senda de la victoria sumando 3 nuevos puntos al superar 2-0 en casa al Alavés. Al finalizar el encuentro, el técnico cántabro compareció ante los medios, donde analizó el partido.

El entrenador bético sumaba su cuarta victoria en un encuentro en el que sus jugadores no brillaron. Cuestionado por lo relajado que comenzaron el segundo tiempo, y como apretó el Alavés, declaró :“ha habido cosas que no me han gustado. “Estoy contento con el resultado pero no con algunas fases del partido”. En el Villamarín se vivió un partido que se mermó por la calor y al parecer esto afectó a algunos futbolistas del conjunto local: “había futbolistas a los que les faltaba frescura. Hemos ganado y estamos contentos, pero no satisfechos”.

Autocrítico se mostró el técnico verdiblanco cuando fue cuestionado por la superioridad que mostró en alguna fase del partido el cuadro babazorro: “ha habido fases en las que hemos dado vida al rival. Tenemos que corregir esto y ser mucho más severos y constantes porque das vida a un equipo al que habríamos ganado con facilidad.”

Brillante fue la actuación del guardameta bético. Antonio Adán salvó a su equipo en más de una ocasión y Setién no dudó en alabarlo en sala de prensa: “El portero está para eso. Quieres que te salve puntos y goles, pero es preferible que no tenga que intervenir. Tiene mucho mérito lo que hoy ha hecho Adán”. También comentó las ocasiones que erraron los atacantes béticos: “nosotros hemos tenido unas cuantas ocasiones, pero independientemente, nos ha faltado continuidad. Tenemos que mejorar.”

De Biassi, entrenador alavesista, mostró quejas por los errores arbitrales y también para esto tuvo palabras el técnico verdiblanco: “No se si tiene motivos porque no he visto nada. Si es verdad que esto pasa en todos los partidos. El otro día nos ocurrió a nosotros”.

Para concluir, alabó el trabajo de su rival pese a que los verdiblancos fueron superiores en el partido: “creo que el Alavés no ha estado mal y nos ha creado problemas, pero haciendo una valoración hemos merecido la victoria”.