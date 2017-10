Adán: ''Estamos donde queríamos estar y con la ilusión intacta''

Google Plus

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Betis volvió a reencontrarse con la victoria. Lo hizo ante el Deportivo Alavés en el Benito Villamarín gracias a los goles de Sanabria y de Alexis Ruano en propia puerta. Después de encajar diez goles en dos partidos, Adán dejó una vez más la portería a cero y selló un partido individual muy bueno. Tras acabar el partido, atendió a las preguntas de los medios.

Buena actuación individual

Antonio Adán volvió a lucir bajo el arco verdiblanco y salvó a su equipo en momentos puntuales del partido para evitar que el equipo vitoriano entrase de lleno en el partido. "Han sido dos momentos puntuales en los que he tenido que aparecer. Mi objetivo es siempre ayudar al equipo y hoy ha podido ser manteniendo la portería en momentos donde el equipo sufría un poco más'', comentó el cancerbero.

Además, la buena actuación individual de Adán permitió al Betis volver a reencontrarse con la victoria y hacerlo en su feudo. ''Lo importante es que volvemos a sumar de tres en casa. Después del partido del pasado fin de semana era importantísimo y lo hemos vuelto a hacer, aunque es verdad que no hemos estado del todo bien".

Sin brillantez pero con eficiencia

El Betis no ha disputó un brillante partido, con el juego que había acostumbrado a los espectadores, pero sin embargo, consiguió sacar los tres puntos con solidez y trabajo. "Partidos ante estos rivales, y no por desmerecer al Alavés, que son inferiores a nosotros en teoría se nos complicaban antes. Ahora, sobre todo aquí en casa, estamos sumando de tres en tres y lo que es más importante, manteniendo la portería a cero en tres jornadas. Eso nos refuerza defensivamente después del partido de la semana pasada'', comentó el capitán verdiblanco.

''Estamos donde queríamos estar y con la ilusión intacta, con muchas ganas de que llegue el próximo partido".

El balón parado

Otro de los temas peliagudos en las últimas semanas para el Betis ha sido las estrategias a balón parado. En las anteriores citas, el equipo andaluz recibió varios goles a balón parado, dejando visible su talón de aquiles. Esta vez no fue así y Adán estuvo ágil para salvar a su equipo en estas ocasiones. "Es una estrategia más. Ellos han metido tres jugadores de partido en fuera de juego. Nuestros defensas los tienen que dejar y cuando el lanzador va a chutar, salen para fuera y ya son partícipes de la jugada intentando despistar. Por suerte, no han intervenido y no les ha caído el balón. Estamos contentos de haber podido mantener la portería a cero", sentenció Adán.