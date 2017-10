Sanabria: ''Que ahora esté así se lo debo a mi familia''

Google Plus

Foto: Raúl Pajares - VAVEL

El gran momento del Betis coincide con el gran estado de forma de Sanabria. El paraguayo sigue demostrando que está capacitado para liderar la parcela ofensiva del cuadro andaluz y lo corroboró ante el Deportivo Alavés. Abrió la lata y disfrutó de los noventa minutos del partido. Tras acabar el encuentro, atendió a los medios.

Historia del Betis

El gol que selló en el partido ante el Alavés le sirvió para entrar en la historia del Real Betis al sumar cinco jornadas consecutivas haciendo gol, algo a la altura de muy pocos. "Estoy muy contento. Siempre es importante que puedas entrar en un grupo selecto de futbolistas históricos del club".

Fue el autor de abrir la lata en el marcador. Una jugada made in Betis. "Ha sido una jugada muy buena por la derecha. No sé si es Campbell o Guardado el que se la da a Barragán, yo intuyo que el balón va a caer ahí, así que hago un desmarque al primer palo con la suerte de que el balón me queda en la cabeza".

Momento dulce

El guaraní está en un gran momento de forma física y anímica. No parece que baje el pie del acelerador y ha impulsado al Betis a los primeros puestos de la tabla. La confianza, asegura, ha sido clave en el paraguayo. "En esos momentos los que siempre están a tu lado son los miembros de tu familia. Hagas bien o mal las cosas siempre van a estar a tu lado. Que ahora esté así se lo debo a ellos, a los recuperadores del club y a los servicios médicos'', comentó Sanabria.

''Ahora me encuentro muy cómodo dentro del campo y con mucha confianza".

Valoración del choque

Por último, el delantero ofreció una pequeña valoración del encuentro a su juicio. "Hemos sufrido todos los que estábamos en el campo por el calor, sobre todo en la primera parte donde no teníamos mucho espacio porque ellos se encerraban muy bien atrás. A partir del primer gol pudimos encontrar espacios y dar lo mejor de nosotros", concluyó el guaraní.