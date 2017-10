Setién: "Nuestra ilusión es llegar lo más lejos, tanto en este partido como en el resto"

Foto: Nando Martínez - VAVEL

Quique Setién ha comparecido en rueda de prensa este lunes. Esta semana se juega Copa del Rey, en la que el conjunto verdiblanco tendrá que enfrentarse a otro equipo andaluz, el Cádiz. El técnico ha querido valorar el partido en esta competición que tendrá lugar el martes.

Principalmente, el cántabro ha empezado hablando sobre su posición en la clasificación liguera, en la que se encuentran por encima del otro equipo de la ciudad, el Sevilla: "No tengo una liga particular con el rival de la ciudad, yo tengo una liga con todos los equipos. Trataremos de sumar los mayores puntos posibles y no voy a gastar mucho tiempo en ese tipo de cosas".

Respecto al partido ante los gaditanos, el entrenador bético ha comentado: "Lo veremos mañana si nos cuesta o no. No hemos tenido mucho tiempo para poder trabajar lo que hacemos habitualmente, pero espero que en los hábitos y en las cosas de La Liga sea lo mismo y que tratemos de hacerlos en este partido”. Además, también ha mostrado su empatía por la afición y la emoción de la Copa: “Soy perfectamente consciente de la ilusión de nuestra afición con esta competición y trataremos de estar a la atura. No sé dónde llegaremos, pero nuestra ilusión es llegar lo más lejos, tanto en este partido como en el resto”.

Por otro lado, ha hablado sobre las bajas: “Tenemos un montón de jugadores con problemas y hay que medir bien para no cargarnos a ninguno, hay que tratar de ajustar bien algunas cosas, que no será fácil. Tello sufrió unas molestias cuando salió el otro día y creemos que no es muy importante. Se le están haciendo pruebas. Lo mismo en el caso de Feddal, no queremos ponerle en riesgo, a ver cómo evoluciona esta semana”.

Sin embargo, jugadores que se han incorporado tras sus lesiones pueden tener minutos en este encuentro para coger el ritmo: "Tenemos jugadores a los que les va a venir bien para ir sumando minutos, como son Boudebouz y Campbell. A ver el tiempo que les damos a cada uno pensando también en no sobrecargarlos y que puedan ir poco a poco mejorando en su rendimiento".

Por último, ha hecho un análisis sobre el conjunto gaditano: "Me parece un buen equipo en líneas generales, aunque es verdad que ahora no está en muy buen momento. Me gustan bastante los jugadores de arriba y de las bandas. Si no estamos al nivel es posible que nos puedan complicar mucho la eliminatoria para el segundo partido”. Añadiendo también palabras para sus aficionados: "Para mí será el primer derbi regional aquí y será una eliminatoria muy bonita para ambas aficiones. Tengo entendido que hay buena relación y ojalá que sea una fiesta para el fútbol y que haya un buen ambiente".