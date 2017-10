Un centenario a lo grande

Google Plus

Antonio Adán se ha convertido en uno de los pilares del Real Betis | FOTO: Carlos Martínez (VAVEL)

Han pasado ya varias temporadas desde que el meta mejoreño llegara a la disciplina verdiblanco procedente del Cagliari italiano en el mercado invernal de 2014. Muchos partidos, y paradas, después Antonio Adán se ha convertido en capitán, referente y jugador centenario del Real Betis, hechos al alcance de muy pocos. Si bien ha sufrido un descenso con el club helipolitano y ha estado cerca de abandonar Sevilla en varias ocasiones, Adán permaneció allí donde se le ha dio la oportunidad de sacar a relucir sus cualidades como guardameta.

A por los 100 partidos y los 3 puntos

El partido ante el Espanyol correspondiente a la décima jornada del campeonato liguero no será un encuentro cualquiera para Antonio Adán. El guardameta del Real Betis, previsiblemente titular en Cornellà-El Prat, no solo querrá celebrar una victoria ante el conjunto catalán, sino que podrá alcanzar la cifra de 100 partidos vistiendo la elástica verdiblanca en Primera División. Muchos son los partidos que los aficionados béticos han visto a Adán defendiendo la meta de su equipo y muchos son los que le quedan al '13' en Sevilla si mantiene el mismo nivel de los últimos años. El canterano del Real Madrid, que llegó en la temporada que el Real Betis estaba destinado a descender, pronto convenció al público del Benito Villamarín con sus actuaciones. El portero pronto se hizo con la titularidad y desde entonces no ha habido ningún meta que le haya hecho sombra. Entre LaLiga, Segunda División, Copa del Rey y Europa League el mejoreño suma 144 partidos. Es por eso que el deseo de Adán será recordar su partido número 100 con el Real Betis en Primera como aquel en el lograron tres puntos importantes para afianzar al equipo en puestos europeos.

Una temporada diferente

A pesar de haber disputado competición europeo con el club de las trece barras, esta puede ser una de las temporadas más emocionantes para el meta desde su llegada a Sevilla. Quique Setién ha dado un nuevo aire a este equipo desde su llegada el pasado verano. A día de los verdiblancos se mantienen en la pelea por las plazas que dan acceso a la Europa League y, aunque el club no se ha querido marcar ningún objetivo, los futbolistas se muestran ambiciosos. Fue el propio Adán quien, en la rueda de prensa previa del último encuentro de LaLiga Santander, quien admitió que le "gustaría ver un Betis como el que estamos viendo ahora. Cerca de Europa, compitiendo todos los partidos, que está haciendo muchas cosas muy bien y que está ganando partidos, compitiendo ante grandes rivales". El capitán bético, que fue foco de las críticas en algún que otro encuentro a principios de temporada, se ha redimido con grandes actuaciones como la del Santiago Bernabéu o la del pasado sábado en el Benito Villamarín ante el Alavés. El juego de pies, su principal hándicap desde que fichara por el Real Betis, le ha jugado alguna que otra mala pasada. Sin embargo el ex portero blanco mejora en este aspecto partido tras partido y cada vez se le ve más seguro cuando tiene que asociarse con sus compañeros, un requisito indispensable en la idea de juego del técnico cántabro.