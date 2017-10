Roque Mesa, ¿posible reencuentro con Quique Setién?

Foto: Laura Santana | VAVEL

El nombre de Roque Mesa vuelve a circular por la provincia de Sevilla. Antes de su fichaje por el Swansea City, ya sonó con mucha fuerza para reforzar el centro del campo de los dos equipos de la capital. Y es que es un hecho, que ambos quieren al canario en sus filas.

Suplencia en el Swansea

Sorprende mucho los pocos minutos que está jugando el '51' en el conjunto galés. Paul Clement fue quien pidió expresamente el fichaje del pivote español para su plantel. Únicamente ha disputado 380 minutos esta temporada y eso que pagaron por él la cantidad de 12,5 millones de euros a la Unión Deportiva Las Palmas (venta más cara de su historia).

Muchos medios británicos aluden que el jugador no se ha adaptado al ritmo de la Premier League, un juego más físico y aéreo. Tal vez, el técnico francés veía en Roque un jugador box to box (típico centrocampista de la competición). Pero, realmente el canario se ha visto "superado" por la llegada del internacional portugués, Renato Sanches.

Relacionado con el Sevilla

Hace dos temporadas, Monchi tenía casi atado al teldense para completar la plantilla de un Sevilla que tenía muy buena pinta. El fichaje giraba en torno entre 8 y 12 millones, pero Quique Setién frenó el traspaso por completo. Una recaída de lesión de Hernán Santana hizo que Roque Mesa siguiera vistiendo los colores amarillos. Finalmente, en su lugar llegó Kranevitter al Sánchez Pizjuán.

Ahora se acerca el mercado de invierno, y ante los problemas con el alemán Geis, que no cuenta para Berizzo. Óscar Arias tendría a Roque Mesa bajo el punto de mira. El director deportivo preguntaría al Swansea sobre el centrocampista.

Interés del Real Betis

Cuando Quique Setién llegó este verano al conjunto heliopolitano, dio tres nombres de jugadores de la U.D. Las Palmas a la directiva que quería: Mauricio Lemos, Tana y Roque Mesa.

El antiguo '15' amarillo es uno de los jugadores favoritos del técnico cántabro, y viceversa. Para el de Gran Canaria, Quique Setién ha sido de los entrenadores que más le ha hecho mejorar a nivel técnico, táctico y físico. El Real Betis ha hecho un inicio de temporada espectacular, pero el míster sigue pensando en mejorar su plantilla.

Una posibilidad sería la llegada de Roque, bien como suplente de garantías para Javi García o bien como acompañante del murciano. Jugar con dos pívotes y Andrés Guardado más adelantado sería una buena opción para el entrenador, dado que así fortalecerían más la defensa.

Ficharlo es muy complicado debido a la ficha y la cantidad del traspaso, pero un préstamo a mitad de temporada es una operación que verían con muy buenos ojos desde las oficinas verdiblancas.

¿Y qué dice Roque Mesa?

"No he empezado muy bien esta aventura, es la realidad, pero creo que es normal. Ya me pasó algo similar en Las Palmas y tuve que salir cedido. Ahora no pienso en mi futuro y no está en mi mente volver. Estoy centrado en hacerlo bien aquí, jugar en la Premier es un reto. Aunque si dentro de dos meses sigo sin tener minutos, quizá cambio de opinión".

Todavía está por decidir el futuro del canario, pero una vuelta a la liga española sería de muy buen agrado. Dado que en LaLiga Santander juegan los mejores, y Roque Mesa es uno de ellos.