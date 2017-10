Sergio León: “Llevamos buen resultado, pero queda la vuelta”

Los béticos celebran el primer tanto. Foto: LaLiga

Si hay que elegir un protagonista en este partido, no cabe duda que sería Sergio León. El de Palma Del Río se ha reivindicado con dos trayazos, que le hacen empatar con Sanabria como máximo goleador verdiblanco esta temporada. Tras su buen partido, fue cuestionado en zona mixta.

El Betis tiene a sus dos delanteros enchufadísimos de cara al gol y a ello se refirió Sergio: "Sanabria y yo nos llevamos fenomenal, es una competencia sana. Cuanta más competencia tengamos, mejor para los dos. Estamos más enchufados cuando nos dan la oportunidad. Todos estamos para sumar".

El ‘7’ verdiblanco fue el encargado de abrir la lata con un golazo imparable tras un rebote en la frontal del área. El delantero remató un balón muerto que entró por la escuadra: "Aún no he visto el gol, no sé por donde entra. He controlado un balón muerto y ha cogido portería. Ha servido para hacer el 1-0 y estoy muy contento”.

Los dos goles del ex de Osasuna dan ventaja al equipo verdiblanco en la eliminatoria: “Llevamos buen resultado, pero queda la vuelta. El Cádiz tiene equipo para ponernos las cosas difíciles. Hoy lo han demostrado con ganas e ilusión”.

Además de marcar los dos tantos del encuentro, el delantero se mostró generoso con sus compañeros. En una jugada en la que tenía posibilidad de tiro, el punta decidió ceder a Fabián, que estrelló el balón en el palo: “Podía haber chutado pero vi a Fabi en segunda línea y el pase era fácil para que golpeara con la pierna buena. Al final todos somos compañeros. El egoísmo es malo y ahí se ha demostrado”.

El equipo verdiblanco no estuvo solo en el Ramón de Carranza, y es que fueron más de 1.000 los béticos desplazados hasta la ‘Tacita de Plata’: "Lo de la afición es parar quitarte el sombrero. Lo demuestran cada día. Es cierto que Cádiz está cerquita pero estar en el campo y escuchar a tu afición más que a los locales es un plus de motivación”.