Redru: "Es un debut soñado"

. Foto: Real Betis.

Quique Setién se ha tomado el partido de Copa del Rey disputado ante el Cádiz como una oportunidad para dar protagonismo a los futbolistas menos habituales. Uno de los que ha gozado de los primeros minutos de la temporada ha sido Carlos Redruello. El lateral izquierdo del Betis Deportivo entraba en la convocatoria del primer equipo ante la ausencia de Riza Durmisi. Si ya había sonado para disputar el partido de liga ante el Alavés ante la ausencia del danés, algo que no ocurrió, el técnico cántabro no dudó en premiar el esfuerzo del canterano en un partido de alta exigencia para un debutante.

Redru, tercer canterano que debuta con Setién, cumplió en el lateral zurdo y al término del partido mostró la alegría que rebosaba: “Es un debut soñado. El míster ha confiado en mi y lo he intentado hacer lo mejor posible”. También hizo referencia al resultado tan bueno que llevan para el Villamarín.

El sevillano se mostró tranquilo durante los 90 minutos y fue cuestionado por ello: “En el primer partido siempre tienes el runrún. Con el paso del tiempo me he encontrado bien”. El zurdo además mostró su compromiso con el técnico cántabro: “El míster está contento con la victoria y yo estaré ahí siempre que me necesite para aportar lo que me pida y dar la cara”.

Anecdótica fue su respuesta al ser cuestionado por lo que hará con la camiseta, dorsal ‘33’ a la espalda, con la que disputó su primer partido con el primer equipo: “La camiseta ya la tengo y la voy a enmarcar para mi cuarto. Espero que en la próxima tenga dorsal del primer equipo”.

Para finalizar fue cuestionado por su entrenador en el filial, José Juan Romero: “Me escribió antes del partido para decirme que estuviera tranquilo y que jugara como venía haciéndolo. Seguramente también me habrá escrito ahora”.