Posible once frente al Espanyol

Tras vencer por un gol a dos al Cádiz Club de Fútbol en el estadio Ramón de Carranza con goles del killer Sergio León, el Real Betis Balompié enfrenta nuevo reto. En liga, después de ganar por dos a cero al Deportivo Alavéz el pasado sábado, el próximo lunes les toca a los de Quique Setién desplazarse hasta Barcelona para medirse al RCD Espanyol en el RCDE Stadium.

Los verdiblancos viajan a la ciudad condal con la misión de seguir sumando para mantenerse en la lucha por los puestos europeos de ña tabla, en la que se coloca actualmente como séptimo colocado con un total de dieciséis puntos sumados.

Por su parte, los pericos llegan al choque como decimoterceros clasificados. Suman diez puntos, puntos que parecen pocos para Quique Sánchez Flores y su misión frente a los verdiblancos es seguir escalando en la tabla, donde la campaña pasada se encontraban octavos al final del año futbolístico.

Posible once de Setién

Tras realizar rotaciones en el partido de Copa del Rey frente al Cádiz Club de Fútbol, se prevé que Quique Setién saque a un once de gala. En Copa tuvieron minutos jugadores como Dani Giménez, el portero suplente que cada vez que tiene minutos hace unas actuaciones bastante decentes pero que no tiene nada que hacer con el portero del Real Betis, Antonio Adán, que a priori será quien salga de inicio en Barcelona el próximo lunes.

En defensa existe la duda del central marroquí Zouhair Feddal. El ex del Deportivo Alavés no ha disputado los dos últimos compromisos de la entidad de la Trece Barras frente, precisamente a su ex equipo en liga, y frente al conjunto del Carranza en la competición del KO.

Además, Setién cuenta con la baja del lateral zurdo Riza Durmisi. Su lugar puede ocuparlo el rumano Alin Tosca. el internacional rumano ha disputado los dos últimos partido de los de Setién, uno como laterla y otro como central. Parece ser la mejor opción. La segunda opción es la del canterano Carlos Redruello, quien debutó con el primer equipo el pasado partido de Copa del Rey.

El lateral diestro parece no haber dudas en que lo ocupará el sevillano Antonio Barragán. Junto a él en la línea de cuatro, no parece que vaya a fallar el argelino Aïssa Mandi, el jefe de la zaga desde que ha llegado el técnico cántabro.

El centro del campo, de los tres, dos no fallarán. Estos dos son Javi García en las labores de pivote defensivo. Fundamental su labor en este Betis tan atrevido en ataque y que como consecuencia descuida la defensa. El murciano, siempe atento para robar y rearmar el ataque. Junto a él, el azteca Andrés Guardado. El creador del juego. Por él pasan todos los balones que van a acabar en gol, o en casi gol. Fundamental su figura. Quien los acompañará es la duda que existe en estos momentos. Quique Setién podría apostar por el canterano Fabián, quien ha dado el salto de calidad y de madurez a su juego, o por Víctor Camarasa, pensando quizás en reforzar un poco más la zona media gracias a su sacrificio, su poderío físico y también su calidad con el balón en los pies.

Llegamos a los extremos, posiciones sin las cuales no se entenderían este estilo de toque. Sin gente que abra el campo por fuera y oblique al rival a bascular, el juego de toque y precisión estaría condenado. los encargados de hacerlo frente al Espanyol podrían ser el veterano Joaquín quien, a pesar de su edad, sigue demostrando su calidad. También, por la otra banda, el elegido por Setién estaría entre Campbell o Ryad Boudebouz. Tello fue baja frente al Cádiz por unas molestias y aún no se sabe si estará disponible.

Como 9, el paraguayo Tonny Sanabria. Está de dulce el sudamericano. Desde su recuperación de la lesión en el pubis, ha sido capaz de recuperar el estado físicio idóneo para demostrar porqué el Real Betis hizo una gran inversión en él en su día. Ahora mismo, parece estar por delante de otro que moja, Sergio León.