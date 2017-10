Barragán, un esencial para Setién

Foto: Real Betis Balompié

Las incorporaciones que se han realizado en la plantilla verdiblanca este pasado verano no han dejado indiferente a nadie. Jugadores de calibre, nombres que sonaban para un equipo y para otro, y que han acabado aterrizando en el Betis, reforzando cada línea del campo que se hacía necesario tras los resultados de la temporada anterior.

La afición bética tenía ilusión por enfrentar esta nueva campaña que no ha empezado nada mal. Muchos nombres que despertaban ese sentimiento de nuevo. Sin embargo, unos estaban por encima de otros, siendo Antonio Barragán uno de los de la cola, pues la expectación ante este fichaje no fue la misma que para los demás, debido a su paso por otros equipos. Quique Setién no dudó y confió en el jugador, pasando a ser un fijo en el once titular del entrenador.

El lateral logró ganarse un puesto nada más llegar a la capital andaluza, siendo el jugador que más minutos ha pisado el césped hasta el momento en Liga. El único que está por delante de él es el guardameta Adán. Barragán no se ha perdido ningún partido de esta temporada, tan sólo no jugó los últimos minutos en el encuentro contra el Levante, estando presente en todos los demás. Sin embargo, en Copa del Rey, sólo pudo disputar los últimos instantes ante el Cádiz.

Todo esto le sirve a Quique Setién para mantener una regularidad en él, además de que también se ha ganado este sitio gracias a su papel defensivo como atacante. Dos asistencias suma ya el gallego, ambas para Sanabria. Una de ellas tuvo gran importancia, pues fue la que puso el gol en el Bernabéu para conseguir la victoria ante el Real Madrid en los últimos minutos, logrando sumar los tres puntos.

Barragán llegó al Real Betis Balompié como cedido en el pasado mercado, pero podría renovar por dos años más para vestir las trece barras si juega en al menos 25 partidos (superando los 45 minutos). Hasta ahora, el lateral lleva nueve, teniendo en cuenta que la Liga va por su novena jornada y la Copa del Rey no ha hecho nada más que empezar.